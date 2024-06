Madagascar: Andriampamaky - Succès des opérations chirurgicales de masse

Peu de personnes ont les moyens de couvrir les frais de soins de santé à Madagascar, notamment à Andriampamaky, un quartier se trouvant dans la Commune d'Ambohitrony, district de Manjakandriana, dans la région Analamanga.

Afin de remédier à ce problème, une campagne de chirurgies de masse a été réalisée à Andriampamaky et dans ses alentours, grâce à l'initiative de l'Association Les Pêcheurs Madagascar.

Cette année, environ soixante habitants d'Andriampamaky et des villages environnants ont bénéficié d'opérations chirurgicales gratuites, comprenant des interventions médicales pour diverses pathologies telles que la traumatologie, la lobectomie, la herniorraphie et l'amygdalectomie. Ces chirurgies ont été réalisées entre le 17 et le 20 juin 2024 et ont toutes été couronnées de succès, selon Anne Fuller, directrice de l'Association Les Pêcheurs Madagascar.

Lors de sa visite dans le pays, elle a souligné que le bon déroulement de cette activité médicale était le fruit d'une collaboration étroite entre les autorités locales, les bénévoles, l'équipe médicale et les donateurs. Toutes les interventions ont eu lieu au Costa Medical Center, un Centre de Santé de Base niveau II situé dans le quartier.

En plus de fournir une assistance médicale, l'association, avec le soutien de généreux donateurs en provenance d'Australie, s'est engagée depuis dix ans à soutenir Madagascar à travers des activités de formation pour les micro-entrepreneurs et des initiatives humanitaires. Au cours de cette période, « l'association a régulièrement distribué des repas chauds à deux cent cinquante personnes chaque semaine à Andriampamaky, tout en faisant don de fournitures scolaires et de tabliers aux étudiants malgaches », a fait savoir la directrice de l'Association Les Pêcheurs Madagascar.

De plus, des infrastructures pour l'approvisionnement en eau potable ont été installées dans le village d'Andriampamaky, et un complexe sportif a été construit pour les jeunes.