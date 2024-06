Madagascar: Port d'Antsiranana - Mise à flot de la nouvelle vedette « Atsantsa-V »

Désormais, la ville d'Antsiranana figure parmi les cinq grandes villes ayant des vedettes rapides de surveillance côtière, d'assistance et de sauvetage.

Antsiranana vient d'être dotée d'une nouvelle vedette dénommée « Atsantsa-V ». Celle-ci fait partie d'une flotte de vingt-trois bateaux utilisés par le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue. La cérémonie de mise à flot de cette nouvelle dotation s'est déroulée ce week-end, dans l'enceinte de l'Agence Portuaire Maritime et Fluviale d'Antsiranana, en présence du ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Paubert Mahatante Tsimanaoraty, entouré des hauts dirigeants politico-administratifs de la région Diana.

Plus grande et plus performante que ses aînées, « Atsantsa-V » est une vedette rapide moderne, luxueuse et performante de 900 cv. Longue de 13 mètres, elle peut atteindre la vitesse de 100 km/h, grâce aux trois moteurs hors-bord Yamaha M-12 de 300 cv chacun. Elle est équipée d'une haute technologie en communication avec radio VHF, sonar, pilotage automatique, ainsi que d'une toilette et d'un dortoir. Mais la consommation en carburant de la célèbre «Atsantsa-V » est colossale car elle nécessite environ 250 à 300 litres de carburant par heure.

Ce bateau de type intercepteur rapide acquis par le gouvernement malgache dans le cadre d'un don non remboursable du peuple japonais, a pour mission de renforcer les activités du Centre de Surveillance des Pêches d'Antsiranana afin d'améliorer la gestion des pêcheries et surtout de lutter contre la pêche INN (Illicite, non réglementée et non autorisée) dans les côtes de Madagascar.

Actuellement, elle s'ajoute au rang des trois vedettes de surveillance dont dispose la région Diana et dont deux sont déjà en activité à Nosy Be.

Selon les explications du ministre de la Pêche, cette embarcation à grande vitesse que son département utilisera, aura aussi pour mission d'effectuer des sauvetages en mer au cas où un pêcheur serait pris par mauvais temps, à tout moment et à mener des recherches universitaires... « C'est fini le cloisonnement, elle appartient à tout le monde », déclare-t-il. La preuve « Atsantsa-V » est basée au port de la Base aéronavale et pilotée par des marins malgaches.

Dans le cadre du programme « Appui sectoriel » et des ressources financières spéciales du ministère de la Pêche et de l'Economie bleue, un budget d'un milliard d'ariary est déjà disponible pour approvisionner en carburant l'armada de vedettes rapides pour la surveillance côtière. Pour changer sa stratégie, l'État s'arme actuellement d'une armada de vedettes rapides pour couvrir l'ensemble des zones à risque et sillonner tout le territoire maritime. Cette armada sera au complet si le nombre des vedettes rapides atteint quarante-sept.

Avec ces nouveaux équipements, le secteur Pêche bénéficiera d'un environnement nouveau et d'une exploitation beaucoup plus surveillée.