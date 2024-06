Congo-Brazzaville: Football et formation - Paul-José Mpoku obtient son diplôme d'entraineur UEFA B

Paul-José Mpoku a réussi sa formation pour obtenir son diplôme d'entraîneur Uefa B en Belgique, alors qu'il continue sa carrière de footballeur actif en Corée du Sud.

Le footballeur international congolais, Paul-José Mpoku, (32 ans), vient d'obtenir son diplôme d'entraîneur Uefa B (Union européenne des associations de football), alors qu'il n'a pas encore raccroché, car sociétaire de Incheon Utd en Corée du Sud. Il a annoncé la nouvelle le 25 juin 2024 sur sa page Facebook. « Formons-nous. Eduquons-nous. Équipons-nous. Hier, j'ai reçu mon diplôme d'Uefa B. Personnellement je ne sais pas si je veux être coach plus tard mais je me suis toujours dit que je veux essayer de faire toutes les formations possibles afin d'être prêt pour ce qui viendra après », a-t-il écrit.

Et il a un peu relaté comment il en est arrivé à obtenir son diplôme : « Quand j'ai rompu mon contrat à Konyaspor, en attendant de joindre mon club en Corée, j'avais six mois devant moi, et à ce moment il y avait une formation pour obtenir le diplôme Uefa B (via l'Union belge pour ceux qui veulent). J'en ai profité pour faire cette formation et l'année passée, pendant mes vacances, je suis rentré pour faire mon examen et me voici aujourd'hui avec ce diplôme dans la poche ». Il a terminé son mot par un remerciement et un conseil : « Merci à toutes les personnes qui mettent ce genre de formation en place pour nous aider. N'oubliez pas les gars que les directeurs, coachs, chroniqueurs de maintenant étaient des joueurs hier. Soyons donc nous aussi les artisans de demain. La patience, ce n'est pas juste attendre. C'est ce que tu fais en attendant ».

%

Formé au Standard de Liège en Belgique et à Arsenal à Londres, Paul-José Mpoku a joué à Leyton Orient (division inférieure anglaise), avant de revenir à son premier club formateur le Standard de Liège et poursuivre sa carrière en Italie, notamment à Cagliari et Chievo Vérone. Ensuite, il a pris la direction de la Grèce, au Panathinaïkos, et est revenu au Standard de Liège. « Polo » s'est retrouvé aussi à Al Wahda FC aux Emirats arabes unis, ensuite à Konyaspor en Turquie, pour enfin se diriger vers Incheon United en Corée du Sud en 2023 où il a déjà disputé 52 matchs et inscrit 6 buts.

International belge chez les jeunes (de U15 aux Espoirs), Paul-José Mpoku a choisi de représenter en 2015 la République démocratique du Congo, pays d'origine de ses parents, et Kinshasa étant sa ville natale. Avec les Léopards, il compte 22 sélections et 6 buts marqués. Il a pris part à la Coupe d'Afrique des nations (Can) 2017 où il a inscrit deux buts contre le Togo et le Ghana.