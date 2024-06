Congo-Brazzaville: PME - 'Techni-Plus Solidarité' sensibilise les entrepreneurs à la formalisation

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises, le 27 juin, l'association "Techni-Plus Solidarité" a organisé une conférence sur le thème « La formalisation des activités et son impact dans le développement de l'entreprise ».

La conférence organisée par l'association "Techni-Plus Solidarité", le 27 juin, à Brazzaville en faveur des porteurs de projets, des entrepreneurs en herbe, des artisans, des chefs d'entreprises s'inscrit dans le cadre de ses missions, notamment celles qui consistent à les accompagner dans le processus de la formalisation de leurs activités. « Nous les sensibilisons à les aider à aller du secteur informel au secteur formel. Aussi, nous les orientons vers les structures du ministère des Petites et Moyennes entreprises et de l'Artisanat qui ont la responsabilité de les accompagner pour leur plein épanouissement, leur croissance », a expliqué le président de l'association "Techni-Plus Solidarité", Hubert De Bella, à l'ouverture de ladite conférence.

« Formalisation des activités : importance et avantages » ; Formalisation des activités : procédures et formalités » ; « Ecosystème d'accompagnement des micro, petites et moyennes entreprises » sont autant de sous-thèmes sur lesquels ont porté les communications ayant ponctué cette conférence. Lesquelles communications ont été faites par des spécialistes venus des de la direction générale des petites et moyennes entreprises, de l'agence congolaise pour la création d'entreprises, l'agence de développement des petites et moyennes entreprises.

Ainsi, les porteurs de projets qui participent à cette conférence vont s'imprégner du rôle que jouent ces structures dans leur accompagnement. « Cela permet de réduire le fossé entre eux et ces institutions, car la majorité des acteurs du secteur informel apprennent sur le tas et ne savent parfois pas qu'ils ont la possibilité de quitter l'informel pour le formel », a expliqué le président de l'association Techni-Plus Solidarité.

Association "Techni-Plus Solidarité"

La structure est engagée dans la recherche, la formation, l'innovation et l'accompagnement des artisans, ouvriers et autres catégories d'hommes de métiers tout en œuvrant pour l'insertion professionnelle des jeunes désœuvrés. En matière d'accompagnement professionnel, "Techni-Plus Solidarité" assure le soutien individualisé des artisans et ouvriers. A propos des jeunes désœuvrés, cette association définit des programmes spécifiques pour leur insertion professionnelle en offrant des opportunités de stage et de mentorat. Pour la transition écologique, "Techni-Plus Solidarité" mène des actions visant à promouvoir les pratiques respectueuses de l'environnement à travers notamment la sensibilisation à l'éco-responsabilité.