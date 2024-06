Madagascar: Revue militaire - Participation de 3 757 militaires et policiers

Les chefs d'Institution tels que le Premier ministre, le président du Sénat ainsi que les membres du gouvernement, les sénateurs, les députés et les représentations diplomatiques sont venus assister à la célébration du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance.

À 10h05, le président de la République Andry Rajoelina a débarqué au stade Barea à Mahamasina. Ce fut une occasion pour le chef de l'Etat de prononcer un discours à la Nation (lire l'article par ailleurs). Tout de suite après, le président de la République est monté dans la commande pour procéder à la traditionnelle revue de troupe. La cérémonie militaire proprement dite a débuté à 11 heures.

Et qui a vu la participation de 3 757 militaires et policiers, 253 véhicules motorisés, 5 avions de la CESSNA et 2 hélicos militaires. Faut-il rappeler que l'année dernière 3 719 soldats et policiers ont pris part au défilé militaire. Soit une légère augmentation par rapport à 2023. En guise d'ouverture, des démonstrations ont été effectuées par trois entités différentes. Il s'agit notamment de la Semipi, de l'Ecole de la gendarmerie nationale et des policières. C'est legénéral de Division Rakotoson Jocelyn, chef d'État-Major de l'Armée de Terre qui a dirigé la revue de troupe. Notons que ce défilé a pris fin à midi.

Cérémonie militaire

Parmi les participants à ce défilé militaire, citons entres autres, l'Acmil, l'École supérieure de la gendarmerie nationale à Moramanga, l'École de la gendarmerie nationale d'Ambositra, l'école nationale des sous-officiers d'Antsirabe (ENSOA), la Semipi, l'École nationale supérieure de la police, l'École nationale supérieure d'administration pénitentiaire et la Marine nationale. Notons que lors de cette cérémonie militaire, chaque formation a défilé comme suit, notamment pour la troupe à pied, commandant d'ensemble, commandant de formation, étendard et sa garde, commandant de brigade, bataillon, compagnie ou de formation et chef de brigade ou de peloton ou de section.