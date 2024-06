Madagascar: Le système éducatif français séduit

Les grandes vacances ne font que commencer mais l'heure est déjà aux inscriptions et réinscriptions.

Les établissements scolaires qui adoptent le système éducatif français séduisent de plus en plus les parents qui sont toujours en quête d'une éducation de qualité pour leurs progénitures. « Le diplôme français est un passeport pour l'avenir surtout pour ceux qui souhaiteraient poursuivre leurs études à l'étranger. Nous disposons d'un programme éducatif enrichissant axé sur l'excellence académique avec des installations modernes et des ressources pédagogiques de pointe » , argue Sibele Rafenomanantsoa, Directrice Générale du lycée Le Major.

Le choix du système éducatif français ne se limite pas seulement à la pédagogie mais concerne aussi les ressources humaines. D'après toujours cette responsable, cet établissement dispose d'une équipe pédagogique passionnée et expérimentée répondant aux exigences de ce système éducatif. « Les enseignants bénéficient d'un accompagnement pour enrichir leurs expériences professionnelles. Le suivi de chaque élève est très important pour leur orientation professionnelle et stage, ce qui exige des enseignants expérimentés et compétents », poursuit-elle.

A noter que cet établissement prépare les élèves aux examens officiels français pour le Diplôme National de Brevet (DNB), Épreuves Anticipées de Français (EAF) et le Baccalauréat général et technologique.