Madagascar: Conférence - Les sciences de l'information et de la communication : un domaine diversifié et complexe

Dans l'univers des sciences de l'information et de la communication (SIC), la diversité et la complexité sont souvent masquées par une représentation réductrice qui limite ce champ disciplinaire aux carrières en communication ou en journalisme.

La conférence « Wel'Com », orchestrée par le club ARISERA, a donc permis d'ouvrir une fenêtre sur la richesse et la profondeur du domaine, notamment à travers les interventions d'experts tels que Fabrice Lollia et Hervé Razafindranaivo, docteurs en SIC et sous la modération de Lalaina Randrianarivelo, CPRP de AR Consulting.

Parcours

Une occasion pour Fabrice Lollia de proposer une réflexion captivante sur la manière dont les SIC ont façonné son parcours professionnel. Avec une formation en sciences de l'information et de la communication, spécialisée en intelligence économique et analyse du risque de l'université Gustave Eiffel, il n'a pas simplement acquis des compétences. Son parcours lui a également permis d' embrasser une vision holistique qui lui a permis de s'élargir dans des secteurs aussi divers que le développement du potentiel des leaders et la sûreté des organisations.

En effet, Fabrice Lollia a évolué dans le domaine de la sécurité, en passant par le poste de fonctionnaire de police enquêteur à celui d'officier de sécurité pour la protection de personnalités menacées, puis à un responsable de la sécurité en France pour une multinationale allemande et enfin à celui de directeur de la sûreté pour un groupe multinational malgache. Il accompagne également les leaders dans le développement de leur potentiel, que ce soit par le coaching, pour lequel il est certifié par HEC, ou par la formation, en continuant à développer ses recherches depuis sa thèse de doctorat.

Dynamique et adaptable

Son expérience démontre que les SIC ne sont pas un simple fond théorique mais un outil dynamique et adaptable, capable de répondre aux exigences variées du monde professionnel. Lors de la conférence, le Dr Fabrice Lollia a souligné l'importance de l'expérience pratique dans l'application des théories académiques. Sa thèse en recherche-action, qui a investigué les thématiques sécuritaires à l'ambassade de France à Kaboul, illustre parfaitement comment les concepts des SIC peuvent être mis en oeuvre de manière concrète pour résoudre des problèmes complexes en milieu professionnel. Cette démarche ne se contente pas de valider des hypothèses académiques ; elle enrichit le professionnel d'une compréhension nuancée des enjeux contemporains, faisant le pont entre la théorie et la pratique.

Sa carrière met également en lumière une vérité souvent négligée : les parcours dans les SIC peuvent et doivent être diversifiés. Contrairement à d'autres disciplines où la trajectoire peut être plus linéaire, les SIC encouragent une exploration interdisciplinaire, ouvrant des voies vers des domaines variés et parfois inattendus. Cette ouverture est cruciale non seulement pour l'individu mais aussi pour les organisations qui bénéficient de perspectives renouvelées et de solutions innovantes.