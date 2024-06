Madagascar: Surveillance et régulation - Nomination de nouveaux inspecteurs industriels par le MIC

Une étape importante dans la mise en œuvre de l'industrialisation de Madagascar.

C'est ce que représente la nomination de 31 nouveaux inspecteurs industriels, selon le Ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC). Celui-ci a annoncé ces nominations, cette semaine, et a qualifié cette démarche de signe d'engagement à renforcer la surveillance et la régulation du secteur industriel, pour assurer une croissance durable et respectueuse des normes.

Les nouveaux inspecteurs ont prêté serment devant le Tribunal de Première Instance, confirmant leur engagement à respecter et à faire respecter les lois et règlements régissant le secteur industriel. D'après les discours successifs, lors de l'événement, ces inspecteurs ont été sélectionnés pour leur expertise, leur dévouement et leur capacité à promouvoir les meilleures pratiques industrielles.

Vérifications

Le MIC a mis un accent particulier sur le renforcement de son équipe au niveau des Directions Régionales, visant ainsi à mieux servir les intérêts de l'industrie malgache et de l'environnement. Les inspecteurs joueront un rôle crucial dans la surveillance et l'encadrement des activités industrielles à travers le pays.

Leurs principales responsabilités incluent l'inspection régulière des installations industrielles, l'évaluation des normes de sécurité et la vérification de la conformité des activités industrielles aux lois et règlements nationaux. En plus de leurs missions de contrôle et de surveillance, les inspecteurs fourniront des conseils et une assistance technique aux entreprises pour améliorer leurs processus et se conformer aux normes requises.

%

Cette démarche s'inscrit dans une vision de promotion d'un secteur industriel florissant, sûr et durable. Dans un communiqué diffusé le 24 juin, le MIC a réitéré son engagement à promouvoir un secteur industriel prospère et respectueux de l'environnement. Le Ministère a également annoncé l'initiative de dédier prochainement une semaine à l'industrialisation de Madagascar, soulignant ainsi son ambition de renforcer le secteur industriel du pays.