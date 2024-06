Madagascar: Israel - Un vol charter à destination de Nosy-Be prévu en décembre

La coopération entre Madagascar et Israël est au beau fixe et s'étend sur plusieurs domaines pour ne citer que le commerce et le tourisme.

Cette relation bilatérale a été renforcée par la mise en place d'une Chambre de Commerce Israël-Madagascar visant à promouvoir les échanges commerciaux et culturels entre les deux pays. Parlant du secteur du tourisme en particulier, nombreux sont les Israéliens qui s'intéressent à découvrir la nature cinq étoiles de la Grande île tandis que des agences de voyage proposent depuis ces dernières années des offres de séjours en Israël pour permettre aux Malgaches d'y effectuer un pèlerinage. Le projet de création d'une ligne aérienne directe entre les deux pays visant à développer ce secteur porteur se concrétise ensuite. En effet, un premier vol charter direct en provenance de Tel Aviv à destination de Nosy-Be est prévu en décembre.

Nouveau marché émetteur

Pour mieux faire connaître cette destination la plus prisée par les touristes venant des quatre coins du monde, un groupe de journalistes et d'influenceurs israéliens est ainsi invité pour effectuer une visite immersive de l'île aux parfums, dans le cadre d'un « famtrip ». Ils ont été accueillis par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Joël Randriamandranto à l'aéroport de Nosy-Be la semaine dernière. Ce voyage d'observation n'est que le début d'une série d'actions prévues pour promouvoir la destination Nosy-Be à l'international, a-t-on appris. Avec l'arrivée de ce premier vol charter en provenance de Tel Aviv, l'île aux Parfums s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son développement touristique, accueillant une diversité culturelle et économique encore plus grande.

%

Il s'agit également d'un nouveau marché émetteur conquis par Madagascar. L'Office Régional du Tourisme de Nosy-Be, quant à lui, ne ménage pas ses efforts pour faire la promotion de cette destination phare du pays tant sur le plan national qu'international. En effet, nombreux sont les touristes nationaux qui se sont informés auprès de son stand lors de sa participation récemment au salon International Tourism Fair of Madagascar (ITM) dans sa 10e édition, et ce, en vue de préparer les vacances.

Produits phares

Par ailleurs, les travaux d'embellissement de la ville de Nosy-Be se poursuivent surtout en matière d'infrastructure routière. En effet, la route desservant la sortie de la ville et Andilana est actuellement en cours de réhabilitation. Ce qui permettra de faciliter les déplacements des touristes vers les sites faisant la particularité de l'île aux Parfums tout en augmentant son attractivité.

Il est à rappeler que le projet Pôles Intégrés de Croissance (PIC) contribue financièrement à la rénovation de la voirie de la ville de Nosy-Be. Les retombées économiques de la visite d'immersion de ce groupe de journalistes et d'influenceurs israéliens ne peuvent être que positives pour tous les acteurs de l'île aux Parfums qui dépendent majoritairement du tourisme. Outre l'attrait à la nature cinq étoiles de Madagascar, force est également de remarquer que les Israéliens raffolent des produits phares de la Grande île pour ne citer que le litchi, la vanille et les épices, a-t-on avancé.