Madagascar: Jiu-jitsu brésilien - Ranaivo Radafy, un exemple à suivre !

Il y a un mois, la Fédération malgache de jiu-jitsu brésilien a eu l'honneur d'accueillir la légende Royce Gracie.

Ranaivo Radafy Andry, le travailleur de l'ombre, a joué un rôle essentiel dans cette réalisation. Après des années d'efforts, il réussit à convaincre cette figure emblématique du jiu-jitsu de venir à Madagascar. Cet événement historique était unique, car d'autres grandes fédérations n'avaient pas eu cette opportunité. L'amour profond de Radafy pour cette discipline coule dans ses veines ; il est le fils de Ranaivo Pierre, un ancien volleyeur de l'équipe nationale.

Il a uni sa destinée à celle d'une femme étrangère et vit actuellement à Halifax, au Canada, où il a créé son club 374MMA. « Cela fait plus de 15 ans que je suis impliqué dans le monde du jiu-jitsu. J'ai commencé par le taekwondo, puis j'ai choisi de me consacrer au gracie jiu-jitsu en raison de son efficacité. Cela m'a permis d'entrer en contact avec Royce Gracie. Le projet de le faire venir à Madagascar ne date pas d'hier », a-t-il souligné. Cette relation étroite avec Royce lui a valu le surnom de « King Julian ».

Le jiu-jitsu à Madagascar a connu une évolution rapide, comme l'a souligné Ranaivo Radafy. Cette discipline est reconnue pour ses bienfaits psychologiques, physiques et moraux. Selon lui, le jiu-jitsu nécessite un soutien et des efforts collectifs, notamment l'unité dans l'action, la compréhension et le respect. Son objectif est de créer un club d'arts martiaux qui accorde une grande importance au gracie jiu-jitsu. En ce moment, Ranaivo Radafy pratique également la boxe et le kick-boxing pour maintenir son corps en forme.