Madagascar: BEPC - Pas de pause fête nationale pour les révisions

A quelques jours du début des épreuves écrites au BEPC, les candidats en sont à la dernière étape des révisions, avant d'affronter les épreuves ultimes à partir de lundi prochain.

J-4. Les épreuves écrites au Brevet d'études du premier cycle (BEPC) pour l'année scolaire 2023-2024 débuteront lundi prochain, 1er juillet 2024. Les candidats, encore en pleine période de révisions, n'ont quasiment pas connu de pause durant la fête nationale. En effet, durant le jour férié de la fête de l'Indépendance, hier 26 juin, les révisions se poursuivaient à domicile pour nombre de candidats, hormis, lors de la soirée « Harendrina » où les révisions étaient mises entre parenthèses par ceux qui n'avaient pas peur du froid glacial du soir du 25 juin.

Le lendemain, toujours peu de répit. Quelques heures de révisions étaient mises à profit par les candidats les plus perfectionnistes pour « mettre toutes les chances de leur côté ! »

Ce jour et demain, la majorité des candidats au BEPC se rendront encore au collège, non pour réviser intensivement, mais pour recevoir les dernières consignes des enseignants et responsables d'établissement. Il s'agit principalement de conseils concernant les préparatifs avant l'examen (sommeil, alimentation, etc...) et le jour J (papiers et fournitures, tenues vestimentaires, déplacements dans les transports, etc...).

De même, des visites de reconnaissance des centres d'examen et de repérage des salles d'examen sont conseillées. L'intérieur des salles d'examen étant généralement inaccessible aux personnes extérieures au personnel en charge de l'organisation de l'examen, il s'agira pour le candidat de vérifier que son nom figure bel et bien sur la liste affichée devant la salle d'examen indiquée dans sa convocation. Ce, afin d'éviter une perte de temps, le jour de l'examen, pour retrouver la salle d'examen ou pour signaler un éventuel problème.