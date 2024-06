Madagascar: Développement - Partenariat signé entre Orange Madagascar et la JCI Madagascar

Dans un effort continu pour soutenir le développement communautaire, Orange Madagascar et la Jeune Chambre Internationale (JCI) de Madagascar ont renouvelé leur engagement mutuel à travers la signature d'une nouvelle convention de partenariat.

La cérémonie officielle s'est tenue en présence de Frédéric Debord, directeur général d'Orange Madagascar, Sandra Ratsimbazafy, présidente nationale de la JCI Madagascar, et Rabiatou Mamoudou, vice-présidente internationale de la JCI.

Ce partenariat, qui s'étend sur plus de deux décennies, marque une étape significative dans les relations entre Orange Madagascar et la JCI. Depuis ses débuts, Orange Madagascar a été un soutien indéfectible des initiatives sociales de la JCI, à travers des contributions financières et des partenariats stratégiques. Initialement axés sur le mécénat et les actions sociales à travers Orange Solidarité Madagascar, les efforts conjoints se sont réorientés ces dernières années vers les engagements en matière de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE).

Durable

À Madagascar, la JCI compte 15 organisations locales et plus de 350 membres, tous engagés dans le développement du leadership et l'entrepreneuriat par le biais de projets communautaires. Le nouveau cadre de partenariat entre Orange Madagascar et la JCI met l'accent sur des projets visant à transformer durablement la jeunesse malgache, en soutenant des initiatives éducatives, sanitaires et entrepreneuriales.

Cette collaboration reflète l'engagement commun des deux entités à promouvoir le développement durable et à créer un avenir meilleur pour les jeunes générations de Madagascar. À travers cette initiative, Orange Madagascar et la JCI renforcent non seulement leur partenariat institutionnel mais renouvellent également leur promesse de travailler ensemble pour le progrès social et économique de Madagascar.