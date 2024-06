Sénégal: Finances publiques - Asseoir une politique budgétaire crédible

Le Chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a fait part de son ambition d'asseoir une politique budgétaire crédible qui renforce les ressources de l'Etat et rationnalise, en permanence, les dépenses publiques.

En réunion hebdomadaire du Conseil des ministres qu'il a présidé hier, mercredi 26 juin 2024, au Palais de la République, il a demandé, à ce titre, au Premier ministre d'intensifier l'exécution d'un Plan spécial de rationalisation des dépenses de fonctionnement dans les secteurs public et parapublic et de veiller, avec le ministre en charge des Finances et du Budget, à la qualité des dépenses publiques. Il a indiqué que les ressources publiques doivent impérativement être orientées vers le financement de l'investissement productif et les interventions sociales prioritaires.

Le président de la République a, en outre, souligné l'urgence de mettre en œuvre une stratégie innovante d'amélioration de la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales. Il a aussi appelé à la mise en œuvre d'une politique de subvention juste et transparente et à l'application rigoureuse d'un programme de rationalisation des exonérations avec, notamment, l'actualisation du Code des investissements et de la législation fiscale au besoin.

Il a, à cet égard, rappelé l'impérieuse nécessité d'une digitalisation intégrale et d'une interopérabilité des systèmes d'information des régies financières, ainsi que la généralisation intensive du paiement dématérialisé des impôts et taxes, source de transparence, d'efficacité, d'efficience et de qualité du service public.

Par ailleurs, le Chef de l'Etat a invité le Premier ministre à veiller au suivi interne et interministériel des programmes budgétaires validés et à l'opérationnalisation intégrale du contrôle de gestion dans les ministères, en vue de faciliter, d'une part, la présentation, à temps, des rapports annuels de performance et du projet de loi de règlement de l'année n-1 et, d'autre part, l'évaluation des politiques publiques, prérogative constitutionnelle de l'Assemblée nationale depuis 2016. Il a également appelé à l'apurement de la dette intérieure objective et à la bonne maitrise de l'endettement du Sénégal.