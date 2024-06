Sénégal: Dialogue ouverte et transparent - Le COSCE tient une table ronde les 1er et 2 juillet pour analyser les dysfonctionnements relevés lors des élections présidentielles

Le Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Élections (COSCE) et le National Democratic Institute (NDI) organisent les 1er et 2 juillet prochain à Dakar une Table Ronde des parties prenantes au processus électoral. Cette rencontre dédiée au dialogue ouvert et transparent vise à analyser les dysfonctionnements relevés pendant les élections présidentielles dernières.

Elle sera co-présidée par le ministre de l'intérieur, le général, Jean Baptiste Tine et son Excellence Monsieur Michael Raynor, Ambassadeur des États-Unis au Sénégal.

« L'objectif est de contribuer efficacement à l'amélioration du processus électoral avec toutes les parties prenantes, en vue de renforcer la crédibilité du processus électoral, d'évaluer le plan de formation des parties prenantes ainsi que les activités d'éducation et de sensibilisation des populations, et enfin d'échanger sur les réformes clés du processus électoral.