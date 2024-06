Afrique: Le directeur du CAEGPT participe au forum de la bonne gouvernance à Addis Ababa

Port-Soudan — Dr Mahmoud Zain El Abidin, Directeur du Centre africain d'études sur la gouvernance, la paix et la transformation (CAEGPT) a participé au Forum de haut niveau sur la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance et de la transition politique inclusive au siège de l'Union africaine à Addis Ababa les 25 et 24 juin en réponse à une invitation de la Commission des questions politiques, de la sécurité et de la paix de l'Union africaine, du Bureau de l'Envoyé du Secrétaire général des Nations Unies dans la corne de l'Afrique et de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD).

Le Dr Mahmoud a déclaré dans une déclaration à SUNA qu'il avait participé au forum des représentants des gouvernements des pays de la Corne de l'Afrique, des chefs et des dirigeants des principaux centres d'éclairage et de recherche de tout le continent, ainsi que des experts, des spécialistes et des hauts fonctionnaires de l'Union africaine, des Nations Unies et de l'IGAD.

Zain Al-Abidin a souligné que le forum visait à identifier les opportunités et les défis de la gouvernance démocratique et de la transformation politique de la région de la Corne de l'Afrique et à se tenir sur ses tendances actuelles, et à renforcer la coopération entre les pays, les organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile, en particulier les jeunes et les femmes, afin de promouvoir la gouvernance démocratique et la transformation politique, et le forum visait également à proposer des stratégies pour que les organisations de la société civile soient plus efficientes dans l'engagement de partenariats constructifs avec les systèmes internationaux régionaux afin de soutenir les questions de bonne gouvernance et de transformation politique.

Zain Al-Abidin a souligné que les développements au Soudan ont fait l'objet de nombreuses discussions et d'un traitement de la part des responsables et des participants au forum, et que le Centre africain a fait un certain nombre d'interventions dans lesquelles il a corrigé de nombreuses informations incorrectes sur la guerre en cours, indiquant qu'il s'agit d'une guerre régionale dirigée contre le Soudan sous les auspices des Émirats arabes unis et d'un grand soutien du Tchad et d'un certain nombre de puissances internationales et de la participation de mercenaires de dix-huit pays, et que les Nations Unies, l'Union africaine et l'IGAD ont joué un rôle direct dans le déclenchement de la guerre en raison de l'approche d'exclusion pratiquée par le mécanisme politique, l'ingérence flagrante dans les affaires intérieures et l'incapacité à soutenir le succès de la période de transition, et le fait que les forces armées et les forces conjointes des mouvements de lutte armée et de la résistance populaire remportent de grandes victoires sur tous les fronts avec un déclin notable des forces du soutien rapide FSR, et que le peuple soudanais s'aligne autour des forces armées dans leur guerre juste contre la milice FSR,

Zain El Abidin a souligné la faible réponse des donateurs internationaux pour soutenir l'aide humanitaire, puisque le taux de réponse ne dépassait pas six pour cent, et que le rôle de l'Union africaine et des pays et organisations africains frustrait la faiblesse flagrante de leur réponse pour soutenir le peuple soudanais, suggérant que l'Union africaine établisse une agence africaine pour l'aide humanitaire.