New York — Le ministre (en charge) de l'Intérieur Halil Pacha Saïrin a rencontré M. Mauro Medicchio, directeur du Bureau des Nations Unies contre le terrorisme, en marge de sa participation à la quatrième réunion de chefs de police à New York, pour discuter des questions liées au renforcement de la sécurité et à la lutte contre le terrorisme.

Au cours de la réunion, les deux parties ont passé en revue les défis sécuritaires actuels auxquels sont confrontés la région et le monde entier, et ont souligné l'importance de la coopération internationale pour faire face au phénomène du terrorisme.

Le ministre Sairin a évoqué les efforts nationaux déployés pour renforcer les capacités de sécurité et de lutte contre le terrorisme, en particulier les actions commises par la milice des Forces du Soutien Rapide FSR, soulignant l'importance de l'échange d'expériences et d'informations entre les pays pour renforcer la sécurité mondiale.

Pour sa part, M. Mauro Medicio a salué les efforts déployés par le ministère de l'Intérieur pour renforcer la sécurité et lutter contre le terrorisme, et a souligné le soutien du Bureau antiterroriste des Nations Unies à ces efforts, soulignant l'importance de la coordination continue entre les organisations internationales et les gouvernements nationaux pour faire face aux défis communs de sécurité.

Les deux parties ont également discuté des moyens de renforcer la coopération entre le ministère de l'Intérieur et le Bureau antiterroriste des Nations Unies dans les domaines de la formation, de l'échange d'expériences et du développement de programmes conjoints visant à accroître l'efficacité des services de sécurité et à améliorer leur réponse aux défis de sécurité.