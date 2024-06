Afrique: Le FIDA inaugure son bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à Abidjan

communiqué de presse

Abidjan — Le Fonds international de développement agricole (FIDA) a franchi une étape importante en inaugurant son Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à Abidjan aujourd'hui.

La création de ce bureau régional souligne l'engagement du FIDA en faveur de la décentralisation et de l'amélioration de son efficacité opérationnelle. Depuis 2018, le FIDA réforme son modèle opérationnel afin d'accroître sa proximité avec les communautés rurales et de faciliter des investissements à plus fort impact, conformément aux Objectifs de développement durable 1 (Éliminer la pauvreté) et 2 (Éliminer la faim).

« Nous sommes profondément reconnaissants à la Côte d'Ivoire de son appui inconditionnel et de son engagement dans la mise en place de ce bureau. Nous sommes convaincus que la création de ce bureau régional rapprochera le FIDA des pays qu'il sert, renforcera l'impact des programmes financés et catalysera une collaboration accrue et un engagement mutuel avec les gouvernements et nos partenaires », a déclaré Guoqi Wu, Vice-Président adjoint du FIDA en charge du Département des services institutionnels.

Mis en place en février 2022, le bureau régional du FIDA travaille en étroite collaboration avec les États pour booster l'accroissement et la rentabilité des productions rurales. Pour ce faire, le FIDA appuie de nombreux projets et programmes qui proposent des formations, encouragent l'entreprenariat rural, favorisent l'intégration des jeunes et promeuvent l'adaptation aux changements climatiques. A ce jour, le FIDA appuie un total de 54 programmes dans la région qui bénéficient à 11 millions de personnes pour un montant total de plus de 5,2 milliards d'USD.

%

« Grâce à son bureau régional et sa présence à Abidjan, le FIDA va pouvoir élargir la coopération existante avec les États et catalyser une forte collaboration entre les investisseurs publics et privés au profit des communautés rurales notamment les jeunes et les femmes », a précisé Bernard Hien, Directeur régional.

Le bureau régional du FIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre est un des deux bureaux régionaux du FIDA en Afrique sub-saharienne. Il couvre vingt-quatre pays: le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap Vert, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, Sao Tomé-et-Principe, le Sénégal, la Sierra Leone, le Tchad et le Togo.

En Afrique de l'Ouest et du Centre, l'agriculture représente près de 50% du produit intérieur brut des pays et constitue la principale source de revenus des populations rurales. Environ 70% des projets soutenus par le Fonds sont mis en oeuvre dans des environnements marginalisés et écologiquement fragiles et ciblent les populations les plus pauvres.

Contact médias : Romuald Ngomssi, Chargé de communication régional (WCA et ESA), [email protected] +225 0718736423