Cameroun: Fusillade mortelle à Saint-Gilles - Deux camerounais tués et trois blessés

Selon les témoignages recueillis pas votre média de proximité , deux personnes ont été tuées et trois autres blessées dans une fusillade qui a éclaté la nuit dernière près de la gare du Midi à Saint-Gilles, en Région bruxelloise.

L'information a été confirmée par la police locale(Anderlecht/Saint-Gilles/Forest) à la rédaction de camer.be. Selon les premiers éléments de l'enquête de la Zone de Police locale, Il s'agirait d'un règlement de comptes dans le milieu de la drogue. Les deux personnes décédées seraient des "victimes collatérales", selon la VRT (chaine de télévision flamande).

Les faits se sont produits entre 01h00 et 02h00 dans un café- restaurant de la rue de l'Argonne, non loin de la gare du Midi. Les circonstances précises sont encore peu claires, mais selon les premiers constats, deux personnes sont mortes et trois ont été blessées. Un des blessés ne serait que légèrement atteint, les deux autres sont plus gravement touchés. Aucun auteur présumé n'a jusqu'ici pu être interpellé. Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête et fournira plus d'informations en cours de journée.

Selon une source bien informée de 7 sur 7.be, les auteurs des faits se seraient déplacés en scooter. Les premiers éléments de l'enquête montreraient qu'ils visaient le café, et non des clients en particulier. Les deux personnes tuées seraient des victimes accidentelles. Il s'agirait d'un homme et d'une femme. Pour l'instant, toutes les caméras de la Rue de l'Argonne sont en train d'être exploitées par la police locale. Nous y reviendrons