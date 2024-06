Maroc: La présidence de la majorité gouvernementale se félicite de la cohésion de ses composantes et de la convergence de ses positions

Rabat — L'instance de la présidence de la majorité gouvernementale s'est félicitée de la cohésion de ses composantes et de la convergence de ses positions sur toutes les questions.

Dans un communiqué publié à l'issue de sa réunion mercredi à Rabat, l'instance a indiqué que cette cohésion a eu un impact positif sur le bilan gouvernemental présenté par le chef de l'Exécutif devant les deux Chambres du parlement, en dépit des crises et des contraintes auxquelles le gouvernement a dû faire face durant cette période, notamment les répercussions de la pandémie de Covid, la sècheresse sévère et l'impact des tensions géostratégiques sur les chaînes d'approvisionnement.

Au début de ses travaux, l'instance a vivement salué le déploiement, sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, d'une aide humanitaire médicale au profit de la population palestinienne de Gaza, relevant que cette initiative traduit clairement la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al-Qods, entoure la question palestinienne.

L'instance, poursuit le communiqué, a loué une gestion gouvernementale novatrice et distinguée, basée sur la mise en oeuvre efficace des engagements contenus dans le programme gouvernemental et l'interaction rapide et positive avec les problématiques imprévues.

La même source note que l'instance a également fait part de la satisfaction des composantes de la majorité quant au rythme d'exécution du programme gouvernemental, mettant en exergue l'ingénierie financière mise en place par l'Exécutif pour garantir la durabilité du financement du chantier de l'État social.

L'instance, ajoute le communiqué, a mis en avant l'action majeure des groupes de la majorité parlementaire au sein des Chambres des représentants et des conseillers, en application de leurs attributions constitutionnelles en matière de législation, de contrôle et d'évaluation, saluant dans le même cadre "l'interaction institutionnelle des groupes de l'opposition qui contribue à renforcer les rôles politiques du Parlement en tant qu'institution incubatrice de débat démocratique dans notre pays ".

L'instance a, en outre, mis l'accent sur la place centrale des collectivités territoriales, des conseils provinciaux et des conseils régionaux dans la consécration de l'approche de proximité vis-à-vis des citoyens, soulignant l'importance de renforcer leurs missions de manière à consolider le processus de décentralisation, à améliorer les prestations locales et l'indice de développement local et à réduire les disparités spatiales.

L'instance de la présidence de la majorité gouvernementale a également réaffirmé son engagement à poursuivre la mise en oeuvre du programme gouvernemental, à agir dans le sens de l'immunisation du projet de l'État social et à prioriser le dossier de l'emploi durant le restant du mandat gouvernemental.

Cette réunion s'est déroulée sous la présidence du président du Rassemblement national des indépendants, Aziz Akhannouch, de la coordinatrice de la direction collégiale du secrétariat général du Parti authenticité et modernité, Fatima Ezzahra El Mansouri, et du secrétaire général du parti de l'Istiqlal, Nizar Baraka, en présence de Rachid Talbi Alami et Samir Goudar.