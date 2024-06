Maroc: La plage d'Essaouira labellisée 'Pavillon Bleu' pour la 20è année consécutive

Essaouira — Le label international "Pavillon Bleu", attribué par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement et la Fondation Internationale pour l'Education à l'Environnement (FEE), a été hissé, jeudi, sur la plage d'Essaouira pour la 20ème année consécutive.

Une cérémonie officielle célébrant la labellisation de la plage de la Cité des Alizés "Pavillon Bleu" pour l'année 2024 dans le cadre du programme national "Plages Propres", a été organisée, à cette occasion, en présence notamment du gouverneur de la province, Adil El Maliki, des représentants des autorités locales et sécuritaires, des chefs des services extérieurs ainsi que des acteurs de la société civile et d'autres personnalités.

Cette distinction témoigne des efforts continus déployés par les autorités locales et les différents partenaires et parties prenantes pour préserver la propreté et la qualité de cet espace vital, tout en promouvant un développement durable et respectueux de l'environnement.

Grâce à des initiatives de sensibilisation et d'éducation, ainsi qu'à des actions continues de nettoyage et de gestion des déchets, la plage de la Cité des Alizés a su maintenir des standards élevés qui lui permettent de conserver ce Label prestigieux.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Mohammed Hassou, directeur du port de Safi et région, s'est félicité de cette labellisation internationale qui vient couronner les efforts déployés par tous les acteurs impliqués, mettant en avant l'impact positif de cette distinction sur le tourisme local.

"Le Pavillon Bleu attire non seulement des visiteurs soucieux de l'environnement, mais renforce également la réputation de la plage d'Essaouira comme une destination de choix, alliant beauté naturelle et gestion durable", a-t-il souligné.

Dans cette optique, M. Hassou n'a pas manqué d'appeler à la poursuite des efforts de sensibilisation et d'éducation environnementale, afin de pérenniser les acquis et d'inculquer aux générations futures l'importance de protéger et de respecter notre patrimoine naturel.

Même son de cloche chez Mohamed Ikanbane, directeur de la plage d'Essaouira, qui a qualifié cette distinction de "reconnaissance méritée des efforts déployés par l'ensemble des acteurs locaux", se disant fier de voir la plage d'Essaouira recevoir le label "Pavillon Bleu" pour la 20ème année consécutive.

Il a, dans ce sens, mis l'accent sur les diverses initiatives mises en place pour maintenir les normes élevées requises pour ce Label, telles que des programmes de nettoyage réguliers, des systèmes de gestion des déchets efficaces, ainsi que des campagnes de sensibilisation environnementale menées tout au long de l'année par des associations locales.

Cette cérémonie a été marquée par une série d'activités et de discours célébrant l'engagement de la ville pour la protection de l'Environnelent. Après la levée officielle du Pavillon Bleu, des animations culturelles et musicales ont égayé l'événement, créant ainsi une ambiance festive et conviviale.

Des stands de sensibilisation, tenus par diverses associations et organisations locales, ont également été aménagés pour la circonstance afin d'informer les visiteurs sur les bonnes pratiques écologiques et les initiatives locales de protection de l'environnement.

Au programme de cet événement figurent aussi des ateliers interactifs pour les enfants, incluant des démonstrations de recyclage et des jeux éducatifs sur le thème de l'environnement.

Le label international Pavillon Bleu flottera sur 27 plages, quatre ports de plaisance et, pour la première fois au Maroc, sur un lac de montagne durant la saison estivale 2024.

Avec 32 sites labellisés au total, le Royaume se classe 18è parmi les 43 pays de l'hémisphère Nord pour le nombre de sites labellisés Pavillon Bleu.