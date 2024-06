Maroc: Portugal - Coup d'envoi du Festival MED à Loulé avec le pays comme invité d'honneur

Lisbonne — Le coup d'envoi du Festival MED à Loulé, au Portugal, marqué cette année par la participation du Maroc en tant qu'invité d'honneur, a été donné mercredi soir, en présence de plusieurs personnalités de différents horizons.

Cette manifestation culturelle de premier plan, organisée en collaboration avec l'Ambassade du Maroc à Lisbonne et l'ONMT et qui se poursuivra jusqu'au 30 juin, est l'occasion de mettre en valeur les différents aspects de la culture marocaine, ses multiples affluents et composantes, et de célébrer la richesse de la gastronomie et de l'artisanat du Roayume, en mettant en valeur les créations des artisans marocains.

La 20ème édition du festival célébrera l'histoire millénaire, la culture, la musique et la littérature marocaines à travers des soirées culturelles, des projections de films, des représentations théâtrales, ainsi que des présentations de livres.

A cette occasion, le maire de Loulé, Vitor Manuel Gonçalves Aleixo, a déclaré à la MAP que le choix du Maroc, le voisin le plus proche du Portugal, comme invité d'honneur de cet événement culturel vise à renforcer les excellentes relations entre les deux pays et à mettre en valeur le patrimoine culturel partagé par le Portugal et le Maroc, qui doit être préservé et valorisé.

Le choix a été porté sur le Maroc pour permettre au public portugais en général, et aux habitants de la ville en particulier, de découvrir la richesse et la diversité culturelle du Royaume, favorisant ainsi le rapprochement entre les deux peuples par le biais de la culture, a ajouté M. Aleixo. "Dans un monde agité et divisé, nous avons choisi d'aller à contre-courant en célébrant le Maroc, un pays ami avec lequel nous partageons la mer, la civilisation et l'histoire, afin d'apprendre à mieux nous connaître et d'approfondir ces liens distingués entre les deux pays", a-t-il soutenu.

Pour sa part, l'ambassadeur du Maroc à Lisbonne, Othmane Bahnini, a indiqué dans une allocution de circonstance prononcée lors de la cérémonie d'ouverture de cet événement culturel que la participation du Maroc en tant qu'invité d'honneur reflète le grand intérêt et la volonté commune de développer les relations entre les deux pays, soulignant que Loulé a toujours oeuvré pour approfondir les liens historiques et culturels avec le Royaume à travers plusieurs initiatives culturelles.

A cet égard, le diplomate marocain a salué cette initiative distinguée qui donne la priorité à la culture, un secteur qui offre l'occasion de connaître l'héritage commun aux deux pays, notant que l'organisation de ce festival coïncide avec la célébration de deux siècles et demi d'amitié, de compréhension et de respect mutuel entre les deux pays. Depuis la première édition du Festival MED, le Maroc est régulièrement présent en raison de ses caractéristiques méditerranéennes, qui le rapprochent de la thématique de cet événement.

Parmi les artistes marocains participant à cette édition figure la chanteuse Oum, connue pour son mélange de musique traditionnelle et contemporaine. Le public du festival méditerranéen pourra également découvrir une variété de musique gnaoua et l'art de l'Aïta. Le Festival MED de Loulé est un événement musical de premier plan qui s'est imposé sur la scène culturelle européenne grâce à son identité distincte qui mêle musique du monde, couleurs, saveurs et arômes, reflétant la diversité culturelle qui caractérise l'événement.

Outre le programme musical, qui attire les plus grands noms de l'industrie musicale, le festival comprend également un ensemble d'événements culturels allant de la gastronomie aux arts visuels, en passant par les divertissements, les expositions d'art, la danse, le théâtre, le cinéma, la poésie, les séminaires et les ateliers visant à promouvoir le multiculturalisme et les valeurs de tolérance et de paix.