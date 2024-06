Maroc: Ouverture du 17ème Moussem de Tan-Tan

Tan — La 17ème édition du Moussem de Tan-Tan, organisée par la Fondation Almouggar sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, s'est ouverte mercredi soir à Tan-Tan sous le signe : "Moussem de Tan-Tan : 20 ans de sauvegarde et de développement humain".

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation a été marquée par l'inauguration des tentes thématiques marocaines et émiraties installées sur la place de la Paix et de la tolérance par le président de la fondation Almouggar, Mohamed Fadel Benyaich, du gouverneur par intérim de la province de Tan-Tan, Amrou Hamda, du directeur du stand des Émirats Arabes Unis, Abdullah Al-Kbissi, et du directeur des courses de dromadaires, Mohamed Mhiri.

Il s'agit notamment du stand des tentes thématiques, du stand des Émirats Arabes Unis, du stand "Village de la maison de l'artisan", qui représente les trois régions du sud du Royaume, et de la tente de l'Agence du Sud.

Des courses de dromadaires et des spectacles de Tbourida ont également été présentés lors de cette cérémonie.

Par la suite, M. Benyaich et le gouverneur par intérim de la province de Tan-Tan ont inauguré la 5ème exposition d'arts plastiques, organisée par l'association des amis du musée de Tan-Tan sous le signe "Couleurs d'Afrique".

Cette exposition collective, organisée jusqu'au 30 juin prochain avec le soutien de la Fondation Almouggar, connait la participation de 12 artistes plasticiens des villes de Tan-Tan, Marrakech, Agadir, Laâyoune et Boujdour, qui présentent des tableaux notamment sur les habits des populations du Sahara et d'Afrique, l'artisanat et l'architecture.

M. Benyaich a déclaré à la MAP que ce qui distingue la 17ème édition du Moussem de Tan-Tan est l'organisation, pour la première fois, d'un forum culturel sur la culture hassanie avec la participation d'experts de plusieurs pays, en plus du forum économique organisé chaque année, du carnaval et de la tente de la poésie lors de la soirée de clôture de la saison, exprimant l'espoir que les activités de cette manifestation soient à la hauteur des attentes des populations.

Il a ajouté que le moussem de Tan-Tan fête désormais ses 20 ans d'existence après la décision de SM le Roi Mohammed VI en 2004 de ressusciter cet évènement qui avait été interrompu au cours des années 1970, rappelant qu'il a ensuite été décidé en 2014 de créer la Fondation Almouggar dans l'objectif de préserver le patrimoine hassani authentique.

"Nous souhaitons développer le Moussem de Tan-Tan tout en préservant le patrimoine hassani", a-t-il dit.

De son côté, M. Al Kbissi a souligné que le Moussem de Tan-Tan, auquel les Émirats Arabes Unis participent depuis 2014, constitue une étape importante pour l'Autorité d'Abu Dhabi pour la culture et le patrimoine en vue de promouvoir le patrimoine émirati, ajoutant que les Émirats Arabes Unis participent avec plusieurs troupes du patrimoine populaire.

Le Moussem de Tan-Tan, inscrit par l'UNESCO en 2008 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'Humanité, est un événement phare qui rassemble une trentaine de tribus nomades qui se rencontrent, échangent et préservent leur patrimoine culturel, notamment à travers la musique, la danse, l'artisanat et les rites traditionnels.

Le programme de cette 17ème édition offrira ainsi une expérience immersive de la culture nomade avec des spectacles traditionnels captivants, des soirées de poésie, des démonstrations d'artisanat authentique, des Tbouridas, des courses de dromadaires et des expositions patrimoniales qui sont prévus tout au long de l'événement, mettant en lumière l'héritage vivant de la région, selon les organisateurs.