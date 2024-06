Ile Maurice: A ceux qui le taxent de communal, le Premier ministre réplique - «Gete kisannla benefisyer isi. Samem repons la»

L'heure était à la joie et aux réjouissances, hier, à La Valette, Bambous. Cette région a connu un développement majeur avec l'inauguration de la nouvelle Résidence Camélia, un complexe comprenant 223 maisons, un terrain de foot, un espace de jeux pour enfants, et un centre culturel.

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, qui a été accueilli en fanfare au rythme du séga, en a profité pour répondre à ses détracteurs qui le taxent d'être 'communal'. Cette inauguration s'est tenue en présence de divers membres de l'Assemblée nationale, notamment du Deputy Prime Minister et ministre des Terres et du Logement Steven Obeegadoo.

Lors de son intervention, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a exprimé sa satisfaction de voir ce projet aboutir, affirmant l'engagement de son gouvernement à fournir des logements sociaux aux familles dans le besoin et à répondre aux attentes de toutes les communautés et religions de l'île. Réagissant aux critiques de ses adversaires politiques qui le taxent de 'communal', il a déclaré : «Gete kisannla benefisyer isi. Samem repons la», a-t-il dit, sous les applaudissements nourris de la foule, certains scandant «aster Chacha». Pravind Jugnauth a aussi exprimé son optimisme quant à la construction de nouvelles maisons, affirmant que d'autres projets seront inaugurés lors de son prochain mandat, tout en saluant le travail abattu par Sandra Mayotte dans la région.

Le ministre Obeegadoo a lui souligné la réalité de la précarité des bénéficiaires lors de son discours devant une salle comble, remplie d'hommes, de femmes et d'enfants souriants, heureux d'avoir enfin un endroit qu'ils peuvent appeler «chez eux». «Avec le ministre Joe Lesjongard, nous allons non seulement fournir des maisons, mais aussi améliorer l'approvisionnement en eau. Nous reconstruirons l'ancien réservoir de La Ferme pour améliorer la distribution d'eau», a-t-il précisé.

%

Il a rappelé que les gouvernements se sont succédé sans que la situation de ces familles de La-Ferme et Eau-Bonne ne change. «Nous avons dit stop à cela. Il était inconcevable de laisser cette situation perdurer». Pour lui, il est clair que le gouvernement a tenu sa promesse après la pose de la première pierre, le 7 septembre 2022. Il n'a pas manqué de relever que le Mouvement socialiste militant a construit plus de maisons que le Parti travailliste. Le ministre Obeegadoo a aussi annoncé que la National Housing Development Corporation s'engage à fournir un transport gratuit pour aider les familles à déménager et à soutenir leurs frais d'eau et d'électricité. Cependant, certaines familles ont exprimé des préoccupations concernant les facilités de transport, rappelant que les bus de la Compagnie Nationale de Transport, ne passent que toutes les heures et demie.

Les familles bénéficiaires ont reçu les clés de leurs maisons des mains du Premier ministre et du Deputy Prime Minister, qui ont ensuite effectué une visite des lieux. Ces familles viennent des régions de La-Ferme et d'Eau-Bonne, des zones où la précarité est très prononcée.

Malgré l'ambiance festive, certaines familles d'Eau-Bonne se sentent oubliées et victimes d'injustice. Parmi elles, la famille Odette, qui comprend les parents et leurs trois enfants, âgés de sept à 12 ans. Cette famille vit dans une grande pauvreté. Stanley Odette, maçon et ouvrier originaire de Rodrigues, qui est installé à Maurice depuis plus de 19 ans, espérait depuis tout ce temps obtenir un logement de la NHDC. Hier, la déception et la tristesse étaient grandes pour cette famille. «J'ai vu toutes les personnes qui habitent ici obtenir leurs clés alors que ma femme s'est entendu dire qu'elle devait attendre», déplore Stanley, qui depuis lundi, multiplie les démarches pour obtenir sa clé. Pour subvenir à leurs besoins, ils tiennent aussi une petite tabagie dans la région.

«Vous savez comment mon coeur fait mal ? Je vis ici depuis 19 ans et je vois d'autres personnes obtenir leurs maisons alors que moi, je suis ici, tassé dans mon coin. Est-ce que je vais rester coincé ici pour toujours», se demande-t-il au bord des larmes. Ses efforts semblent vains, d'autant plus qu'il a appris que ce samedi 29 juin, les maisons restantes à Eau-Bonne seraient détruites. «Où vais-je aller ? J'ai trois enfants», se désole-t-il

Stanley Odette trouve injuste de ne pas avoir reçu de maison malgré ses contributions à la NHDC. Certaines maisons à La-Ferme seront également démolies pour permettre la construction du réservoir, comme annoncé par le ministre Obeegadoo. Selon les habitants d'Eau-Bonne, plusieurs familles attendent encore une maison. «Avant, nous étions nombreux, il y avait de la force, on allait obtenir une maison. Aster kan laplipar inn gagn zot ti baz, komie pou mazinn Stanley ek pou dir mo pann gagne?»

Selon une source à la NHDC, la remise des clés se fait par groupe et une partie des familles devraient recevoir leurs lettres et leurs clés aujourd'hui. Une information qui a apporté un brin d'espoir à la famille Odette.