Ile Maurice: Anahita Beau-Champ - Patrimoine restauré et nouveau campus éducatif

interview

Alteo Limited, Clavis International Primary School (CIPS) et Le Bocage International School (LBIS) ont uni leurs forces pour proposer une éducation de qualité dans l'Est du pays.

Le nouveau campus de CIPS ouvrira ses portes à Anahita Beau-Champ en janvier 2025, avec des inscriptions dès septembre 2024. Profitant du cadre rural authentique, CIPS met également en valeur le patrimoine par la rénovation de bâtiments emblématiques comme l'ancienne usine sucrière de Deep River, transformée en bureaux, espaces de co-working, et autres installations.

Les anciens réservoirs à mélasse seront rénovés en un espace convivial incluant café, restaurant et épicerie. De plus, le projet prévoit une ferme de subsistance avec soins aux animaux, enrichissant l'expérience éducative des élèves en agriculture et durabilité. David Martial, CEO d'Alteo Properties, et Jeff Hart, Head of School de CIPS, où ils partagent leur vision pour ce nouveau chapitre éducatif et communautaire.

Pouvez-vous nous donner des détails sur l'ouverture officielle d'Anahita Beau-Champ ?

Anahita Beau-Champ a été officiellement lancée en mai 2023 avec la commercialisation d'une première phase résidentielle sur un projet de 118 hectares. Ce site promet une qualité de vie exceptionnelle, mêlant modernité et authenticité rurale. Les travaux d'infrastructures débuteront d'ici à la fin de l'année, avec des bureaux déjà opérationnels. Nous sommes également enthousiastes à l'idée du partenariat avec Clavis International Primary School, qui ouvrira ses portes en janvier 2025 pour les enfants de 3 à 6 ans en attendant Le Bocage dans quelques années. Cette collaboration offre ainsi une grande opportunité à la région Est.

Quels sont les principaux bâtiments historiques réhabilités dans le cadre de ce projet et comment ont-ils été intégrés dans le nouveau développement ?

Anahita Beau-Champ met un point d'honneur à préserver le patrimoine naturel et historique, en le faisant figurer en tant qu'élé- ment clé de son identité. Les réhabilitations envisagées préservent le patrimoine tout en l'adaptant aux besoins modernes.

Parmi les bâtiments historiques réhabilités, l'ancienne usine sucrière de Deep River/Beau-Champ sera entièrement restaurée pour accueillir des bureaux, des espaces de co-working, des commerces ainsi qu'un centre sportif de 2 000 m², le RM Club, contribuant au bien-être des résidents et des habitants de l'Est. Les anciens réservoirs à mélasse en pierres seront transformés en un espace convivial abritant un café, un restaurant et une épicerie vendant des produits issus de l'exploitation agricole locale de cinq hectares intégrée au projet.

Le projet sera structuré autour d'une allée de palmiers et d'un canal, préservant de nombreux espaces naturels tels que le Spring Park, où des bassins à camarons historiques seront restaurés pour ajouter du caractère à ce lieu serein. Le Spring Park, au coeur d'Anahita Beau-Champ, offre un cadre idéal pour la détente et les loisirs, avec un amphi-théâtre naturel et une végétation luxuriante. Des cultures de vanille, de cacao et de café enrichiront l'atmosphère.

Quelles sont les caractéristiques architecturales uniques de ce projet qui le différencient des autres développements à Maurice ?

Pour la partie résidentielle conçue par l'architecte Bérengère Croidieu, Ana- hita Beau-Champ se dis- tingue par une architecture contemporaine intégrant harmonieusement des matériaux naturels comme les pierres volcaniques et le bois. Les espaces de circulation sont optimisés pour assurer une cohabitation paisible entre véhicules, cyclistes et piétons. Dans la partie commerciale située dans l'ancienne usine, l'accent est mis sur l'identité industrielle avec de grands volumes, des charpentes métalliques et des pierres anciennes.

Comment le projet Anahita Beau-Champ respecte-t-il les objectifs de développement durable des Nations unies ?

Le projet Anahita Beau-Champ est guidé par trois piliers alignés sur les objectifs de développement du- rable des Nations unies :

GreenEst : Conservation de l'environnement naturel et renforcement de l'identité rurale avec une gestion durable des ressources en eau, facilitée par le groupe Alteo pour toute la région de Bel-Air, Trou-d'Eau-Douce, Quatre-Soeurs et GRSE. Alteo, important producteur d'énergie renouvelable à Maurice avec ses centrales biomasse et solaires, prévoit de développer de nouvelles installations selon les futurs appels d'offres et opportunités disponibles.

SmartEst : Promotion d'un mode de vie durable et innovant, incluant des paysages agricoles productifs et l'Innovation Park pour stimuler l'agro-tourisme et la régénération économique.

HealthiEst : Promotion d'un mode de vie actif et sain avec des infrastructures comme des sentiers pédestres et cyclables, un centre de sport et de bien-être, ainsi que la production d'aliments sains intégrée au projet.