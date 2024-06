Ile Maurice: Un mécontentement grandissant chez les policiers

Depuis samedi, une nouvelle réglementation concernant les horaires de travail des policiers a été mise en place, provoquant un mécontentement notable parmi les agents.

Selon cette directive, aucun policier ne doit travailler le dimanche, sauf si son nom apparaît sur un ordre d'opération spécifique et signé par l'autorité compétente. Cette mesure vise à mieux organiser les services et à garantir que seules les opérations essentielles et planifiées soient exécutées durant ce jour de repos.

Ainsi, tout agent qui travaillerait le dimanche sans approbation ne sera pas rémunéré, même si les Police Head Quarters (PHQ) acceptent de payer tout le personnel travaillant ce jour-là. Les gestionnaires de postes de police et les responsables d'unités doivent s'assurer que le personnel de jour ne soit pas affecté à des horaires de rotation. Les inspecteurs doivent être uniquement affectés à des services de rotation (premier, deuxième et troisième quarts de travail) et non à des horaires décalés tous les dimanches.

Cette nouvelle réglementation suscite un mécontentement parmi les policiers qui estiment qu'elle complique leur organisation et crée des disparités dans les horaires de travail. Beaucoup d'entre eux ressentent une certaine frustration car cette mesure restreint leur flexibilité et leur capacité à répondre efficacement aux besoins opérationnels imprévus. «Li pa normal ni zis. Zot pou swazir dimounn pou mete ek ena enn parti ki pou rest dan kwin.»

Sollicitée pour une déclaration, la cellule de communication de la police explique que les PHQ ont déjà entamé une discussion avec le ministère de la Fonction publique concernant les doléances relatives à ce changement. «Les démarches sont en bonne voie», nous explique une source aux PHQ.