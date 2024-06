Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 Juin2024

Sénégal : Baisse des prix- Bassirou Diomaye Faye prépare la riposte

La tentative de résistance des meuniers et la réticence de certains industriels et commerçants n’est apparemment pas du goût du président de la République. En conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye a donné des instructions dont la finalité est de disposer d’un pouvoir réel sur la fixation des prix des denrées de grande consommation. Ainsi, le chef de l’Etat demande à son gouvernement « de mettre en branle une politique cohérente de maitrise des prix des produits de grande consommation avec le recours, à court terme, à l’option des appels d’offres en ce qui concerne les approvisionnements du pays en produits alimentaires essentiels et hydrocarbures principalement ». (Source : seneweb.com)

Rca : Gestion des frontières - Ouverture de la 6ème session de la commission ad hoc entre la Centrafrique et le Cameroun

Le Premier ministre Félix Moloua a ouvert les travaux de la 6ème session de la commission ad ’hoc des frontières couplées avec la 3ème session de la commission mixte permanente de sécurité transfrontalière entre la République Centrafricaine et le Cameroun le mercredi 26 juin 2024 à Bangui. La commission mixte fut instituée en juin 1966, et le lancement officiel de ses activités sur le terrain ont débuté en 1972. Elle s’est consacrée, à travers la commission ad ‘hoc des frontières et de la commission mixte permanente de sécurité, a lutté contre l’insécurité dans les zones frontalières entre les deux pays concernés. (Source : abangui.com)

Burkina Faso : Jeux africains 2024 - Au Rugby, Ouaga a porté plainte et a été rétabli dans ses droits

A l’occasion des Jeux Africains de 2024, qui se sont tenus à Accra, une controverse a éclaté concernant le classement entre le Burkina Faso et le Kenya au jeu de rugby à sept. Le Burkina Faso a été classé 4e au lieu de la 3e place. Le Burkina Faso a porté plainte et a été rétabli dans ses droits par la Commission juridique et disciplinaire de Rugby Afrique qui a mis en lumière les manquements dans la gestion du tournoi. Le Burkina Faso et le Kenya ont terminé à égalité parfaite avec 12 points chacun aux Jeux africains au rugby. Ainsi, selon le règlement du tournoi, le critère de départage est la confrontation directe entre les deux équipes. (Source : Burkina 24)

Rdc : Renforcement des capacités de réparation des crises - La Rdc s'inspire du modèle ivoirien

Une délégation du Fonds des réparations des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité (Fonarev), venue de la République démocratique du Congo (Rdc), a rencontré, le mercredi 26 juin 2024, la Ministre de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation, le Professeur Mariatou Koné.Cette rencontre, dirigée par Mme Emmanuelle Zandi Muderhwa, Directrice générale adjointe chargée des questions opérationnelles, des violences sexuelles et autres crimes contre la paix, avait pour objectif principal de s'inspirer du modèle ivoirien. Et surtout pour améliorer la gestion du processus de réparation des préjudices des crises en RDC. (Source : fratmat.info)

Côte d’Ivoire : Brvm - La capitalisation globale a franchi la barre de 19 000 milliards de Fcfa

La Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) a franchi la barre des 19 000 milliards de Fcfa de capitalisation globale à la clôture de sa séance du mercredi 26 juin 2024, en s’établissant à 19 040,28 milliards de Fcfa, soit une progression de 4,22% depuis le début de l’année 2024.Ce nouveau record vient consolider la phase haussière entamée par le marché depuis l’année 2021 et traduit la confiance des investisseurs en dépit de la conjoncture internationale et régionale marquée par les crises successives. Le marché obligataire a enregistré trois nouvelles admissions ce mercredi 26 juin 2024, pour atteindre 148 lignes cotées, soit une hausse de 11,28% depuis le début de l’année 2024. Source : abidjan.net)

Gabon : Visite du président de la Transition sur les chantiers d’envergure à Malibé 2 – Le développement infrastructurel et économique est au cœur des priorités

Le Président de la Transition et Chef de l'État, Général Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectué aujourd'hui une visite de terrain à Malibé 2, accompagné du Chef du gouvernement Raymond Ndong Sima et des membres du Comité de Transition pour la Restauration des Institutions (Ctri). Au cours de cette visite, le Chef de l'État s'est rendu sur plusieurs chantiers stratégiques. Il a tout d'abord inspecté le site où sont en cours les travaux d'aménagement de l'axe Carrefour 9 Provinces-Plage du Nord. Ce projet ambitieux, exécuté par l'entreprise AOM Group, prévoit la construction d'une route 2x2 voies sur une distance de 12,5 km, avec une durée estimée des travaux de 9 mois. (Source : alibreville.com)

Niger : Examens scolaires - 6.090 candidats affrontent les épreuves écrites du Cap

La ministre de l’éducation nationale, de l’alphabétisation, de l’enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, Dr Elisabeth Shérif a procédé, ce jeudi 27 juin 2024, au lancement des épreuves écrites du Certificat d’aptitude professionnelle (Cap) au Centre de Formation et Perfectionnement Professionnels (CFPP) de Niamey. Ils sont au total 6.090 candidats au plan national dont 2.813 filles, soit 40,75%, répartis dans 17 centres, qui affrontent ces épreuves. En lançant ces examens, la Ministre de l’Education Nationale a tenu à remercier et à féliciter les candidats et les enseignants avant d’indiquer que « cette année, nos enfants ont été très sages, les formateurs ont été assidus, patriotes et les syndicats nous ont donné une belle leçon de patriotisme ». (Source : Anp)

Maroc : Promotion de l'investissement et de la coopération intra-africaine- Le Forum Fiad ouvre ses portes à Casablanca

À Casablanca, la 7ème édition du Forum international Afrique développement (Fiad) a ouvert ses portes ce jeudi 27 juin 2024, attirant une délégation ivoirienne de haut niveau. Sous la conduite de personnalités telles que le Ministre d'Etat, Ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, le Ministre de la Promotion de la Jeunesse Mamadou Touré, et le Ministre du Tourisme Siandou Fofana, cette délégation participe activement à l'événement qui se déroule jusqu'au 29 juin. Organisé par le groupe Attijariwafa Bank et soutenu par le fonds Al Mada, le Fiad 2024 marque un retour attendu après une interruption due à la pandémie de Covid-19. Plus de 2000 opérateurs économiques, décideurs et chefs d’entreprise venus de 30 pays africains et partenaires y prennent part pour discuter des défis et opportunités d'investissement sur le continent. (Source : Presse locale)

Cameroun : Football - Décès tragique de Landry N’Guemo, ancien international camerounais, dans un accident de la route

Landry N’Guemo, l’ancien milieu de terrain de renom et international camerounais, est décédé à l’âge de 38 ans des suites d’un accident de la route, a-t-on appris ce jeudi 27 juin 2024.L’information a été confirmée par la presse camerounaise, qui a rapporté que l’accident impliquait un camion. Landry N’Guemo avait marqué sa carrière notamment en France, où il avait joué pour des clubs tels que Nancy et Saint-Étienne, ainsi qu’à l’étranger avec le Celtic Glasgow. Il avait également porté le maillot de l’équipe nationale camerounaise à 42 reprises. Après avoir pris sa retraite sportive en 2020, il avait entamé une carrière d’entraîneur. En 2021, il avait rejoint le club de Nancy pour prendre en charge les U16, avant d’être promu entraîneur principal de l’équipe réserve à mi-saison 2022-2023. (Source : abangui.com)