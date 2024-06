Togo: Deux modèles différents de système parlementaire

Le nouveau président de l'Assemblée nationale, Kodjo Tépé Adédzé, a reçu jeudi l'ambassadeur de Chine au Togo, Weidong Chao.

'L'Assemblée nationale joue un rôle important dans la vie politique togolaise, tout comme c'est le cas chez nous. Donc nous devons faire en sorte que cela puisse profiter aux deux peuples', a confié le diplomate.

Le système parlementaire chinois est unique et se distingue par sa structure et son fonctionnement spécifiques. Il est dirigé par le Parti communiste (PCC), qui exerce une influence prépondérante sur toutes les institutions politiques du pays.

L'Assemblée populaire nationale (APN) est le plus haut organe législatif de la Chine. Elle se réunit une fois par an pour examiner et approuver des lois, des politiques nationales, des budgets et des rapports gouvernementaux. L'APN compte environ 3 000 députés, élus pour un mandat de cinq ans. Ces députés sont issus de diverses régions, secteurs et groupes ethniques du pays.

Le Comité permanent de l'APN est un organe plus restreint qui fonctionne en permanence entre les sessions plénières de l'APN. Composé de plusieurs dizaines de membres, il est chargé de la mise en oeuvre des lois adoptées par l'APN, de la supervision des organes exécutifs et de l'élaboration de législations complémentaires.

Bien que l'APN soit l'organe législatif suprême, ses décisions et législations sont largement influencées par les directives du PCC. Les cadres du Parti occupent souvent des postes clés au sein de l'APN et d'autres institutions étatiques, assurant ainsi la cohérence entre les politiques du Parti et les lois nationales.