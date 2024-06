Congo-Kinshasa: Attaques des ADF à Beni - 8 ossements humains découverts puis inhumés à Cantine

Des ossements humains ont été découverts mercredi 26 juin dans le village de Mapasana et enterrés le même jour par des jeunes de Cantine à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Beni (Nord-Kivu).

Selon le président de la jeunesse de cette localité, Tchetche Aliamini, la fouille continue dans cette région, où plusieurs membres de certaines familles manquent toujours à l'appel, depuis les attaques des ADF en mai dernier.

Tchetche Aliamini indique que huit ossements humains ont été découverts mercredi entre les villages de Mapasana et Pandos, à plus au moins 7 kilomètres de Cantine-Centre.

Il affirme qu'il s'agit des victimes de dernières attaques des ADF dans cette entité, où des dizaines de civils avaient été tués en mai dernier.

Depuis lors, des jeunes, accompagnés des volontaires de la Croix-Rouge, continuent avec la fouille dans la région, à la recherche de nouvelles découvertes et pour des enterrements dignes.

« Après les exactions des ADF, quand on était en train d'enterrer les victimes, parce que plusieurs personnes dans la brousse étaient déjà mortes, on récupérait et enterrer beaucoup de corps sans prendre beaucoup du temps pour la fouille. Tant que nous étions en train d'enterrer d'autres corps, derrière nous d'autres corps commençaient déjà à se décomposer », témoigne Tchetche Aliamini.

Ces jeunes ont alors, selon lui, commencé l'enterrement des corps très loin dans la brousse pour afin terminer tout près du village Cantine.

« On n'a pas encore vu d'autres quelconques corps dans la brousse. Et nous continuons toujours avec des recherches dans la brousse. Si on a un autre corps, nous allons toujours l'enterrer », poursuit-il.

D'après Tchetche Aliamini, depuis le mois de mai dernier, au moins sept localités du groupement de Baswagha-Madiwe sont vidées de leurs habitants, à cause des attaques des rebelles des ADF.

Environ 72 personnes avaient été tuées en quatre jours, soit du mardi 4 au vendredi 7 juin, dans des attaques des rebelles ADF dans les villages du groupement Baswagha-Madiwe, territoire de Beni au Nord-Kivu.