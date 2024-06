Afrique: L'émission « Action et point de vue » revient sur la débâcle des Diables rouges au Maroc

Le 23 juin à 8 heures 15 minutes sur 96. 16 MHZ, le générique du magazine "Action et point de vue" de Radio Congo est lancé. La voix de l'animateur de l'émission, Omer Elenga, intervient pour présenter le sujet à l'ordre du jour :" Action et point de vue sur le forfait et la débâcle des Diables rouges au Maroc".

« Le sujet délie les langues », annonce l'animateur dès l'entame de l'émission. S'agissant des réactions, la régie a dû en recevoir des dizaines. Mais Dieu sait combien ont été refoulées. La gifle a été si forte que les Congolais ne s'en relèvent toujours pas, près de deux semaines après. La réaction a été très vive, la déception totale. Les responsabilités sont à tous les niveaux, déclare l'ensemble des réactions diffusées dans cette émission de 45 minutes. Mais selon les archives, ce n'est pas la première débâcle de l'équipe nationale, car l'une d'entre elles remonte à 1953, face à la Rhodésie, actuelle Zimbabwe, sur un terrain neutre, celui d'Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, en République démocratique du Congo.

Ouvrons « Les anecdotes de Clément Massengo « (Clément Massengo premier reporter sportif congolais, international de football, connu sous le pseudonyme de « Dr Fu-Munchu », il est décédé il y a quelques décennies). Nous pouvons y lire un titre : « Panne d'oxygène à Elisabethville » :

A quoi tient une défaite ? Parfois à un seul détail dont l'ignorance a des conséquences inattendues. 1953 est l'année de ma première sélection en équipe nationale aux cotés de mes aînés Bitsindou Marteau, Jean-Pierre Maboundou Mab, Camille Sanghoud De la lune. Le théâtre en sera Elisabethville (l'actuel Lubumbashi) où nous étions invités à un tournoi triangulaire entre le Katanga (Shaba), la Rhodésie (Zimbabwe) et nous.

Après un voyage de plus de six heures en DC 4, nous atteignons la capitale du cuivre aux allures anglophones dans l'habillement des habitants et la musique (c'est la ville du célèbre groupe vocal Jekoke). (...) Installation dans nos quartiers, visites protocolaires, premiers contacts avec le terrain : jouable.

Aux séances d'entraînements, déjà, nous ne nous sentons pas bien, sans que l'on sache exactement pourquoi. Fatigue de voyage sans doute.

Le début du tournoi nous oppose à la Rhodésie. Le malaise va persister à tel point que contre un adversaire virevoltant et pratiquant en plus un jeu viril comme toutes les formations anglophones, nous allons beaucoup souffrir. Nous avons dans nos actions une seconde de retard. Le souffle court, incapables de la moindre accélération, nous sommes baladés d'un bout à l'autre du terrain. Score final 6 à 1 ! C'était à n'y rien comprendre (...)

De retour au bercail, nous ne trouverons aucune explication sur notre étrange comportement. Sortilège ? Mauvaise alimentation ? Mystère et boule de gomme. Je n'y trouverai une réponse que bien plus tard, en 1965 aux...Premiers Jeux africains en lisant une étude sur les effets de l'altitude sur les athlètes du Kenya, et les précautions à prendre pour ne pas en souffrir.

A Elisabethville donc, située à 1200 mètres plus haut que Brazzaville, nous avions été victimes de la raréfaction de l'oxygène, ce qui obligeait nos coeurs à battre plus vite, ne nous permettant pas des efforts soutenus. C'est l'inverse, par contre, pour les habitants de ces hauteurs quand ils descendent au niveau de la mer. D'où les deuxièmes périodes époustouflantes du Tout-Puissant Mazembe et l'une des raisons de la supériorité des athlètes de l'Ouganda, de l'Ethiopie, du Kenya dans la course de fond...

Le 11 juin 2024, à Agadir, au Maroc, quelles sont réellement les causes de la débâcle des Diables rouges? Réponse : Il faut revoir notre football. C'est la substantifique moelle du message livré par cette émission radio. La nécessité de l'évaluation est vivement souhaitée. Le fait est que les Diables rouges du Congo ont écopé d'une cinglante défaite face aux Marocains, 0-6. Une erreur de plus, dira-t-on. C'est juste.

Cependant, il s'agit de ne jamais oublier que c'est en se trompant beaucoup, en corrigeant constamment que l'on peut parvenir à une certaine justesse. L'erreur elle-même peut devenir une méthode. Rêvons donc un jour se construise une véritable et rigoureuse, autant, sinon moins, que nos rêveries, maïeutique de l'erreur. Dès lors, serons-nous « comme des dieux du ballon rond », comme ceux qui jouent actuellement en Allemagne avec beaucoup d'enthousiasme, dans le cadre de l'Euro 2024 ?

