Congo-Brazzaville: Problème de santé - Courir à l'hôpital ou à l'église?

Depuis pratiquement le début des années 90, la République du Congo a accédé à la démocratie et donc à la liberté de croyance, d'opinion et d'expression. Avec la prolifération des communautés religieuses et la croyance de l'existence de la sorcellerie, en cas de problème de santé, certaines populations ont pris l'habitude de se rendre à l'église au lieu de l'hôpital. De plus en plus de personnes sont d'accord avec cette pratique, mais d'autres non. Découvrons les raisons sous-jacentes.

L'une des raisons pour lesquelles les gens ont pris l'habitude de courir à l'église est le fait que ces personnes ne disposent pas les fonds nécessaires pour faire face aux éventuelles ordonnances médicales. Ces personnes estiment que la toute puissance de Dieu aidera la personne souffrante à se rétablir sans recourir à la consommation des médicaments synthétiques. « Je suis de ceux qui pensent qu'en cas de maladie, la personne souffrante devra impérativement se rendre à l'église car Dieu est le Tout-Puissant, rien ne peut lui résister. Il est capable de guérir un malade sans médicament. L'essentiel est que cette personne puisse faire montre d'une grande foi. Jésus ne guérissait-il pas avec la parole ? Je suis persuadé que les vrais hommes de Dieu peuvent réitérer les mêmes exploits. D'ailleurs, plusieurs le font aujourd'hui », a reconnu un responsable d'église dite de réveil.

Une autre raison est le fait que, pour certains compatriotes, la guérison ne peut pas exister sans la bénédiction divine. Les gens ont l'habitude de dire : « Le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit". C'est dire que si le Divin ne regarde pas avec faveur le traitement médical d'un malade, cette personne au grand jamais ne recouvrira la santé.» Cet avis est partagé par Mauricette Ngouambi, une croyante d'une quarantaine d'année: « Je suis une grande croyante. J'ai déjà vu Dieu agir dans ma vie. Je ne vous épargne pas les détails. Je ne sais pas si vous allez l'accepter : Dieu m'a déjà guéri plus d'une fois. Je lui fais entièrement confiance. Il ne m'a jamais abandonné. Il m'a déjà guéri et il me guérira toujours avec ou sans médicament ».

Si certains sont d'avis qu'en cas de problème de santé, il faut se rendre à l'hôpital pour consulter un médecin, d'autres pensent carrément le contraire. Ce groupe de personnes se nomme les « rationnelles ». Guy Massala est l'un d'entre eux. « Je respecte Dieu. Je respecte le travail effectué par ses serviteurs quoi qu'on puisse dire à leur sujet. Les compatriotes qui disent que c'est Dieu qui guérit n'ont pas tort non plus. Toutefois, Je dois dire une chose : si mon premier reflexe, en cas de maladie, est de me rendre à l'église, à quel moment devrais-je me rendre à l'hôpital ? Devrais-je m'y rendre quand ce sera trop tard ? Quel est donc le rôle des médecins ? »

« Je suis persuadé que pour les croyants Dieu a son mot à dire dans le processus de guérison d'une personne malade. Toutefois, sachons bien faire les choses. Jésus lui-même n'a-t- il pas dit dans les évangiles que ce sont les personnes malades qui ont besoin de médecin ? Donc les personnes qui ont des problèmes de santé devront consulter un médecin. Par contre, celles qui ont des problèmes spirituelles, par exemple, ceux qui ont commis des péchés, qui ont une conscience troublée, feraient bien de voir un homme d'église. Je pense que c'est comme cela que les choses devront se passer. Et pas l'inverse », a expliqué Jean de Dieu Palmer, enseignant de carrière.

D'autres personnes estiment qu'en cas de problème de santé, la personne souffrante devra inéluctablement consulter un médecin dans un centre hospitalier digne de ce nom, car les médecins ont bien étudié le corps humain, son fonctionnement et la façon dont il peut être affecté par les différentes pathologies. Le médecin connaît les examens à demander, le diagnostic à poser et le traitement à prescrire pour son patient. En cas de complication de la maladie, le médecin sait, pour la plupart du temps, ce qu'il y a lieu de faire.

« En fait, moi je me dis que le bon Dieu travaille avec les médecins pour aider une personne à recouvrir sa santé. Quand quelqu'un recouvre la santé, je n'écarte pas Dieu, non ! Mais je suis de ceux qui pensent qu'en cas de problème de santé, il faut d'abord consulter le médecin car c'est son travail. Maintenant, pendant que le médecin est en train de prendre soin du patient, l'homme de Dieu, les membres de l'église et les membres de la famille, simultanément, pourront être en train d'implorer et supplier le bon Dieu. Ça, c'est logique ! », a confié Bassam Ould, médecin et homme d'église.