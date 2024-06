Congo-Brazzaville: AUF - Edifier les étudiants sur l'administration de bases de données

Le campus numérique de Brazzaville au sein de l'Agence universitaire de la francophonie (AUF) a organisé, du 25 au 27 juin, une formation en administration de bases de données SQL au profit de 20 étudiants des établissements membres de cette association des filières informatiques comme administrateurs d'entreprise, développement web et équivalents.

La formation s'inscrit dans le cadre des activités du bureau de l'AUF de Brazzaville qui consistent à renforcer les capacités des étudiants de ses sept universités membres. "Cette formation intitulée Administration de bases de données a pour but de renforcer les capacités en administration et gestion de bases de données efficacement des étudiants. L'idée derrière est de leur permettre d'apprendre comment modéliser, concevoir de A à Z la base de données, la monter et l'implémenter dans une structure quels que soient leurs domaines d'application", a indiqué le responsable du Campus numérique de Brazzaville, Grâce Donjul Tchi-Ngoma.

Cette formation a lieu dans un contexte marqué par une croissance exponentielle des données dans les entreprises, la gestion efficace de bases de données devient cruciale. Et les professionnels de l'informatique ont besoin de compétences avancées en administration de bases de données SQL pour optimiser les performances, assurer la sécurité de ces données et répondre aux besoins évolutifs des organisations. C'est dans cette perspective que cet atelier, qui s'inscrit dans les activités de BN CG, vise à renforcer auprès des étudiants des établissements membres de l'AUF des compétences dans la gestion de bases de données.

%

Cet atelier a fourni aux étudiants des connaissances et compétences nécessaires pour administrer efficacement une base de données Oracle. " Nous sommes en formation sur l'administration de bases de données. De nos jours, on nous fait savoir qu'il est important d'informatiser les structures et les bases de données pour bien les gérer. Nous savons qu'avec le système informatique, les données sont très importantes", a confié l'étudiant en licence3 informatique à la faculté des sciences et techniques, Eli Shebab Matondo.

Pour l'étudiante en hygiène, sécurité et environnement à la même faculté, Leyana Matondo, au cours de cette formation, ils ont beaucoup appris. Et, pour elle, c'est quelque chose autrefois qu'ils négligeaient. " Personnellement, j'ai appris qu'il faut avoir des données structurées sur un ordinateur. Cette formation nous a donc aidés d'une manière plus stricte et plus organisée de savoir s'il arrive que l'on perde des données, comment les récupérer", a-t-il indiqué.

S'expliquant sur le bien-fondé de cette formation, l'informaticien programmeur et administrateur de bases de données, Ismaël Olala, a dit : "C'est une administration de bases de données que sont la modélisation, la conception et l'implémentation du Cook au niveau de choix de bases de données. Cette formation permettra à ces étudiants d'avoir des aptitudes en gestion de bases de données et faire une modélisation. Peu importe le système".

Parallèlement à cet atelier, il s'est tenu une formation destinée aux chefs d'établissement du ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire et secondaire. Elle regroupe les directeurs des collèges et primaires et le point focal Apprendre. " Cette formation leur permettra de mettre en ligne des modules de formation des chefs d'établissement qui ont été conçus pendant les formations précédentes", a affirmé le directeur des collèges de l'enseignement général et le point focal Apprendre, Patrick Ngolo. Il a fait savoir qu'au Congo, il n'y a pas une école qui forme les chefs d'établissement. Les écoles qui existent pour la formation des instituteurs et des professeurs des collèges et lycées ne forment pas les chefs d'établissement.