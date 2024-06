Congo-Brazzaville: Les souvenirs de la musique congolaise - Biographie et oeuvres de Lutumba Simaro (2)

Parmi les artistes musiciens qui ont inondé la galaxie musicale du Pool Malebo figure Lutumba Simaro, un astre resplendissant qui a emballé les mélomanes par ses titres sublimes tels que "Ebalé ya Zaïre", "Inoussa", "Cédou" et bien d'autres.

Au cours de sa carrière musicale, les oeuvres envoûtantes de Lutumba Simaro lui ont conféré le titre inaliénable de "poète" de la chanson congolaise par les chroniqueurs musicaux au regard de la multiplicité des thèmes abordés dans ses chansons. On le surnomme "Masiya" en lingala qui veut dire "Le Messie".

Au lendemain du décès du Grand maître Luambo Makiadi Franco, le 10 octobre 1989, Simaro le remplace à la tête du TP Ok Jazz pendant une certaine période, mais suite à une incompréhension née d'une mésentente entre les héritiers de la fondation Ok Jazz, notamment sur la non transparence des fonds générés par les différentes prestations de l'orchestre, gérés par Lutumba Simaro d'une part, et d'autre part, les problèmes d'indiscipline de certains musiciens de l'Ok Jazz dont au premier chef Madilu Système qui lors de son séjour à Bruxelles organise un concert avec les anciens de l'orchestre installés dans cette ville et pour lequel il enfreint au règlement du groupe qui interdit l'organisation à l'étranger des concerts sous le label de l'Ok Jazz, et suite à cet acte il fut suspendu pendant trois mois par le directoire de l'Ok Jazz.

Suspension qui ne sera pas du goût de la famille Luambo, particulièrement Marie Louise Akananga (soeur de Franco) qui réagira par la confiscation des instruments de l'Ok Jazz. Selon elle, le concert de Bruxelles avait pour objectif d'apporter une aide financière à la famille Franco qui était dans le besoin. Ajouter à cela l'exigence de l'augmentation du pourcentage des royalties que l'Ok Jazz devra dorénavant verser à la famille Luambo, dans le cadre du pactole laissé par ce dernier.

Les problèmes de mégestion, de mésentente, d'indiscipline sus mentionnés et aggravés par ceux du patrimoine légué à la famille du disparu ont conduit au début de l'année 1994 à l'éclatement de l'Ok Jazz, Madilu Système, la famille Lutumba. L'Ok Jazz (vidé de ses musiciens) d'un côté et Lutumba Simaro ainsi que l'essentiel de la troupe Ok Jazz de l'autre. Malgré les interventions des autorités gouvernementales du Zaïre de l'époque, aucun arrangement ne sera obtenu pour réconcilier les deux parties.

Le 1er février 1994, Lutumba Simaro, en compagnie de Josky Kiambunkuta, Ndombe Opetum, Gerry Kialungana, pour ne citer que les plus importants, vont fonder l'orchestre "Bana Ok". "Cabinet Molili" de Lutumba Simaro est le premier album que l'orchestre Bana Ok lance sur le marché, album enregistré à Brazzaville et produit par les Editions Bono Music. A Suivre...