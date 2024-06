Congo-Brazzaville: Gladys Samba et les Mamans du Congo poursuivent leur périple

Pour faire avancer la cause féminine et amener les mentalités à évoluer, les Mamans du Congo s'expriment encore à travers leur nouvelle tournée européenne. Ce collectif à géométrie variable reste constant dans son engagement, celui de la défense des droits des femmes.

Ce périple d'un mois débutera le 4 juillet au kubb à Evreux, le 5 juillet à la Pamparina à Thiers, le 06 juillet à Bizzart Nomade à Dieulefit, le 8 à Wassa'n Africa à Launac, le 11 à Estivales en Savoie à Chambély, le 13 à la Fête Escales à Vénissieux, le 18 au théâtre d'Ardoise à l'île d'Orléans, le 19 au festival Musiques d'ici et d'ailleurs à châlons-en-champ, le 20 à Clermont en scène à Clermont, le 21 à plein jour-pleine lune à Fillinges et le 26 à terre de couleurs à Saint-Ybars. Pour cette tournée d'été sur le sol européen, les Mamans du Congo vont encore oser le pari de mélanger chants et musiques traditionnels africains avec des sonorités électro de Robin le beat maker et de Mel Malonga le basiste de jazz pour ce projet qui s'adresse à toutes les générations. A travers des boites à rythme, rap et choeurs envoûtants, ce groupe charismatique et féministe entend éveiller des consciences et préserver leurs valeurs, rythmes et mélodies ancestrales bantoues.

Guérir l'esprit des femmes et lutter contre l'inégalité des sexes, les mariages forcés, les violences faites à la femme, les Mamans du Congo dans leurs chants libèrent la parole, créant ainsi un espace d'action et d'expression nécessaire pour la construction d'un futur différent dans lequel aucune domination du genre ne pourra plus entravée la place de la femme dans la société. Portées par les puissantes voix dont celles de Gladys Samba, Odette Valdemar, GhabaKoubende, Argéa Déodalsy Kimbembe, Pénina Sionne Livangou Tombet, Emira Fraya Milansande Madieta, ces mélodies africaines intemporelles aux rythmes électro vertigineux, dont chacune de ces artistes chante dans la langue maternelle, illustre l'urgence de changement des sociétés qui emprisonnent et maltraitent encore et toujours le genre féminin. Ce listing diversifié et engagé est la marque de fabrique des Mamans du Congo qui représentent la force et la pluralité des femmes du Congo issues des différents horizons, mais unies dans leur combat pour l'égalité.

%

Sur scène, elles transmettent leur message avec énergie contagieuse et une volonté de faire bouger les mentalités. Avec cette nouvelle tournée, les Mamans du Congo continuent de briser les stéréotypes et porter haut les couleurs de la femme. Leur engagement est une source d'inspiration pour toutes celles qui veulent se battre pour la liberté d'expression et l'émancipation. Au-delà de la musique, les Mamans du Congo utilisent leur notoriété pour soutenir d'autres initiatives menées par les femmes. Qu'il s'agisse de leurs concerts ou de leurs collaborations avec d'autres artistes, elles ne cessent de repousser les limites et prouver que la musique est un puissant moyen de défendre les droits des femmes. Elles sont bien plus qu'un simple groupe musical, mais un mouvement de défense des droits des femmes et leur musique est un cri d'espoir.