Congo-Brazzaville: Francophonie - Coacher les étudiants en année de thèse au concours « MT 180s »

L'Agence universitaire de la francophonie organise, depuis le 24 juin, le concours Ma thèse 180s (MT 180s) afin de donner aux doctorants l'opportunité de faire connaître leurs travaux de recherche dans l'espace public et à l'international en faisant valoir leurs qualités d'orateurs. Ainsi, chaque étudiant ou étudiante doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincre sur son projet de recherche.

Ce concours a été lancé officiellement le 27 juin par le représentant de l'Agence universitaire au Congo, le Pr Edouard Ngamoutsika, au sein de cette agence à Brazzaville. " En ce moment, nous sommes en train de coacher les étudiants congolais de participer à un évènement international qu'on appelle Ma thèse 180s qui consiste à présenter leurs travaux. Et l'exigence est temporelle; ils doivent faire cette présentation en 3 minutes. S'ils font 2 minutes, ils sont échoués", a déclaré le Pr Edouard Ngamoutsika.

Prennent alors part à ce cette formation les étudiants en doctorat de l'université Marien-Ngouabi de Brazzaville, les responsables des formations doctorales, un formateur local en pitch et trois membres du jury choisis parmi les enseignants de rang A.

S'agissant des critères de sélection, le Pr Ngamoutsika a fait savoir qu'il faut être en année de thèse, et il y a eu un appel d'offres. A l'issue de la formation, il y aura, dans les prochains jours, un concours où vont être retenus 15 parmi eux qui vont compétir pour trois prix et le 4e est celui du public. "La particularité de cette année est que notre lauréat aura la possibilité de participer au concours international. On sélectionne les meilleurs sur des bases objectives", a-t-il précisé.

%

Cette formation est saluée par des étudiants dont l'un, Marcelin Mouzita, s'est confié à la presse en indiquant : " Cet exercice nous aide à déstresser le jour de la soutenance. Nous sommes en train d'apprendre comment dire en peu de mots mais complètement tout ce que nous avons eu à traiter, les résultats auxquels nous sommes parvenus et quelles sont les démarches pour arriver à ces résultats. Mais tout ceci en 180s. Pendant ces trois minutes, il faut être serein, calme. Il faut résumer et être concret".

A titre de rappel, le concours MT 180s est un évènement qui se déroule sur scène et devant un public. Il s'agit entre autres de mettre en lumière la relève scientifique dans toutes les disciplines ; d'encourager les jeunes chercheurs à vulgariser leurs travaux de recherche et de leur permettre de réseauter avec des chercheurs d'autres disciplines et d'autres pays, tout en valorisant la langue française ainsi que l'ouverture à d'autres publics, d'autres rencontres, d'autres cultures.

Notons que cette année, le Congo est encore choisi parmi les pays d'Afrique centrale et des Grands lacs pour organiser la 2e édition de MT180s avec la possibilité de participer à la finale internationale.