Afrique: Festival mondial de la jeunesse 2024 - Les leaders appelés à libérer leurs potentiels

Les jeunes leaders du monde entier sont encouragés à prendre part au Festival mondial de la jeunesse, traduit en anglais World Youth Festival (WYF), en vue d'avoir l'opportunité de libérer leurs potentiels. A cet effet, ils sont invités à soumettre leurs candidatures avant le 5 juillet prochain.

Organisé par Youth Break the Boundaries (YBB), une organisation non gouvernementale de premier plan engagée dans l'autonomisation des jeunes du monde entier, ce festival entend offrir une plateforme sans précédent permettant aux jeunes leaders et les acteurs du changement de converger et de conduire un changement mondial positif.

Placé sur le thème « Cultiver la créativité des jeunes dans l'entrepreneuriat », le festival mettra l'accent sur certains sous-thème tels que l'éducation, l'alimentation et les boissons, la technologie financière, l'environnement et l'industrie créative. Grace à ces sujets, les participants s'engageront dans des discussions intéressantes, partageront des idées innovantes et exploreront des solutions aux défis mondiaux urgents.

Par ailleurs, la compétition, quant à elle, portera sur deux grandes catégories, en l'occurrence « l'innovateur du secondaire ». Il concerne les esprits créatifs inscrits au lycée. La seconde catégorie, baptisée « futurs innovateurs », s'adresse aux inspirants innovateurs au-delà du lycée.

Pour pouvoir prendre part au festival mondial de la jeunesse, les candidats devront devoir satisfaire un certain nombre de critères. Ils devront entre autres être à l'affut des comptes instagram, facebook et TikTok des organisateurs : @youthbreaktheboundaries et @worldyouthfestival. En outre, ils devront télécharger leurs meilleures versions twibbon liées à l'idée sur la manière dont les jeunes devraient prendre part à des rôles mondiaux sur leurs comptes instagram, twitter ou dans d'autres réseaux dans lesquels ils sont actifs.

Ces postulants devront également identifier cinq amis ainsi que le compte instagram des organisateurs. En fin de compte, ces candidats devront rejoindre la chaîne télégram des organisateurs et partager une affiche du programme du festival sur au moins trois groupes de médias sociaux. Rappelons que Youth Break the Boundaries est une organisation non gouvernementale qui se consacre à donner aux jeunes les moyens de devenir les participants actifs de la création de changement positif dans leurs communautés et au-delà.