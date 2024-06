Afrique: Voir ou revoir - « Searching for Amani »

Réalisé par Debra Aroko et Nicole Gormley, « Searching Amani » est un long-métrage documentaire d'environ 1h 30 qui, en s'appuyant sur une quête de justice, parvient à mettre en lumière la nécessité de la protection de l'environnement.

Un jeune journaliste en herbe enquête sur le mystérieux meurtre de son père dans l'une des plus grandes réserves fauniques du Kenya. Alors qu'une sécheresse ravageuse s'installe, sa quête pour trouver le tueur change à mesure que les dommages collatéraux du réchauffement mondial sont révélés.

« Searching for Amani », en français « A la recherche d'Amani » plaît à voir grâce à la richesse de son scénario. Des mots justes au fur et à mesure du déroulé du film pour dénoncer avant tout une injustice. Pour quelle raison le père d'Amani, garde forestier a été tué ? Par ce film, les réalisatrices Debra Aroko et Nicole Gormley célèbre un métier qui aujourd'hui contribue à la lutte mondiale contre la destruction de la planète mais qui demeure risqué face à certains prédateurs. En effet, les missions du garde forestier varient selon les pays, mais leur principale fonction est généralement de protéger l'intégrité de la forêt : à la fois la faune et la flore.

Ainsi, ils luttent contre le braconnage, le vol de bois ou la cueillette d'espèces protégées ou menacées. Tourné en Swahili avec sous-titrage en anglais, « Searching for Amani » fait un magnifique clin d'oeil à la beauté écologique de l'Afrique avec des images splendides d'animaux et de forêts.

Au-delà, « Searching for Amani » est une façon d'interpeller sur le danger qui guette les défenseurs de la nature et en parallèle elle-même la nature. Ici, les dommages collatéraux du réchauffement mondial sont révélés et ressentis. Le danger est visible et il faut vite agir. Réalisatrice américaine de documentaires, photographe et défenseure des océans dont l'objectif principal est de raconter des histoires qui incitent les gens à valoriser notre relation avec le monde naturel ; par son expérience, Nicole a contribué à aborder le sujet de ce film sous l'angle d'une expérience humaine partagée auquel le spectateur se sent inclus. L'émotion est vivement au rendez-vous grâce à une narration qui crée et stimule l'empathie.

Debra Aroko, quant à elle, est une cinéaste et productrice kenyane passionnée par le récit d'histoires qui capturent les réalités nuancées des groupements confrontées aux effets d'une crise climatique mondiale. Son travail a longtemps permis de mettre en lumière les défis auxquels ils sont confrontés tout en explorant la résilience et l'espoir qui les soutiennent.

Debra est productrice au Solutions Storytelling Project, soutenu par la Fondation Skoll, supervisant la production de 19 courts métrages documentaires à travers le continent africain. Le projet met en relation des cinéastes africains et des innovateurs sociaux pour créer des films axés sur les solutions qui inspirent un changement positif dans leurs communautés. « Searching for Amani » a été produit par Peter Goetz, Mungai Kiroga et Nicole Gormley. Le film était en sélection officielle du 4 au 16 juin à l'occasion du festival du film de Tribeca 2024.