Angola: Mavoio débute l'exploitation du cuivre en 2025

Uíge — La production de cuivre à la mine Mavoio, dans la municipalité de Maquela do Zombo, dans la province d'Uíge, débutera en 2025, a annoncé jeudi le secrétaire d'État aux Ressources minérales, Jânio Correa Victor.

La mine de Mavoio, qui comprend celles de Tetelo et Bembe, possède sous terre plus de 40 millions de tonnes de cuivre pur, selon les données obtenues lors de prospections réalisées il y a plus de 14 ans. Jánio Correa Víctor a fait cette annonce en marge de la conférence sur les investissements dans le secteur des ressources minérales, pétrolières et gazières, qui se déroule dans la ville d'Uíge sous le thème « L'investissement dans le secteur minier et pétrolier comme levier de la diversification économique ».

Il a précisé qu'à ce stade, les équipements sont en cours d'installation dans la mine, après l'étude environnementale et économique, pour ensuite commencer la phase de production. "Nous espérons que ce projet donnera une grande impulsion au développement de la province et de l'économie nationale, en plus de garantir l'emploi des jeunes", a-t-il déclaré.

Il a indiqué qu'il existe une possibilité de prospection pétrolière et gazière dans la province, l'ANPG réalise des travaux de prospection dans les bassins intérieurs de la région. En ce qui concerne les ressources minérales, le responsable a déclaré que des projets sont en cours dans cette province, notamment liés au quartz, une initiative déjà en phase de production.

La conférence abordera le potentiel minier du pays, les opportunités de dynamiser la chaîne de production des ressources minérales et les stratégies de biocarburants, les opportunités de mise en oeuvre de la stratégie d'attribution des concessions pétrolières, le potentiel d'exploitation pétrolière dans les bassins de Kassange, l'importance de l'assurance dans le secteur des ressources minérales, entre autres. L'événement réunit les présidents des conseils d'administration des entreprises affectées au Ministère des Ressources minérales, du Pétrole et Gaz, les directeurs nationaux, les hommes d'affaires et les administrateurs municipaux de la région.