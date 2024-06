Angola: La vice-présidente de la République défend la lutte contre l'abandon scolaire des filles

Caxito — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a défendu ce jeudi, dans la province de Bengo, la lutte contre l'abandon scolaire des filles.

La vice-présidente, qui se trouve dans la province pour une visite de travail de 48 heures, a rencontré des femmes de divers horizons, et a déclaré que la préoccupation permanente et la priorité du Président de la République, João Lourenço, était la lutte contre toutes les formes de discrimination, ainsi que la promotion et l'autonomisation des femmes.

Elle a expliqué que l'Exécutif, par l'intermédiaire du ministère de l'éducation, mettait en oeuvre un programme visant à autonomiser et à soutenir l'apprentissage des jeunes filles, à améliorer leur éducation et leur santé, afin qu'elles puissent acquérir les aptitudes et les compétences nécessaires pour entrer sur le marché du travail. Elle a demandé que l'on veille à ce que les quelque 13 mille filles participant au PAT (programme d'apprentissage pour tous) n'abandonnent pas l'école et soient sensibilisées à l'éducation sexuelle reproductive.

"Parfois, les jeunes filles sont contraintes à des mariages précoces et parfois, par ignorance, elles finissent par tomber enceintes à un âge précoce, ce qui a un impact négatif sur le déroulement de leurs études", a-t-elle souligné. Esperança da Costa a également demandé aux femmes de Bengo d'identifier et de combattre tous ceux qui exercent des violences sur les enfants. Il est inacceptable que des enfants continuent d'être accusés de sorcellerie ou de subir des violences physiques et psychologiques, a-t-elle indiqué.