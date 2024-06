Angola: Esperança da Costa visite des projets sociaux à Bengo

Caxito — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a visité jeudi des projets sociaux dans les secteurs de l'éducation et de la santé dans la ville de Caxito, province de Bengo.

La vice-présidente, qui se trouve dans la province pour une visite de travail de 48 heures, a visité l'hôpital municipal de Dande, l'École supérieure pédagogique de Bengo, l'Institut technique de santé, l'École d'éducation spécialisée et l'Institut supérieur polytechnique de Bengo. À l'école supérieure pédagogique de Bengo, la responsable a été informée de la nécessité de transformer l'institution en un institut d'enseignement supérieur afin de garantir la formation du personnel local aux niveaux de la maîtrise, du doctorat et de la spécialisation, ainsi que de construire une nouvelle infrastructure, l'actuelle fonctionnant dans des locaux inadéquats.

En ce qui concerne l'Institut supérieur polytechnique de Bengo, situé à Dande, Esperança da Costa a été informée de l'intention du gouvernement provincial d'agrandir l'internat actuel pour permettre aux étudiants d'autres municipalités de bénéficier de la formation. La vice-présidente a également été informée du fonctionnement de l'École d'éducation spécialisée, qui prévoit d'augmenter le nombre de salles de classe et de devenir une unité budgétaire pour faire face aux dépenses.

Dans le domaine de la santé, elle a visité l'hôpital municipal de Dande (dans le domaine du VIH/SIDA et des grandes endémies), et l'Institut technique de santé, qui a besoin d'agrandir son internat et de construire et d'équiper ses laboratoires. Vendredi, dernier jour de la visite, Esperança da Costa visitera la station de traitement de Mabubas et la plantation de mangroves dans la commune de Barra do Dande.