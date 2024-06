Afrique Australe: La Zambie veut profiter de l'expérience de l'Angola dans la production de manioc

Luena — Le ministre de la province occidentale de Zambie, Kapelwa Mbangueta, a exprimé, dans la ville angolaise de Luena, l'intérêt de son pays à bénéficier de l'expérience angolaise dans la production de manioc.

Le dirigeant zambien qui parlait à la presse, au terme d'une visite à la ferme Terezinha, la plus grande de la région orientale de l'Angola, dans le cadre du 1er Forum d'affaires Angola-Zambie, qui se déroule du 26 au 29 juin dans la ville de Luena, a mis en évidence la qualité et le court temps de production de ce tubercule. "Dans notre pays, il nous faut trois ans pour produire du manioc, contrairement à l'Angola, qui a le produit prêt en un an et trois mois", a souligné Kapelwa Mbangueta.

D'autre part, il a expliqué que le manioc en Zambie est déjà transformé pour la production de papier, de boissons alcoolisées et d'aliments pour animaux, en plus de son utilisation alimentaire, une expérience qu'il entend transmettre également à l'Angola.

T-Mariz, la plus grande ferme de l'est de l'Angola

Dans le cadre de cette tournée, la délégation zambienne a été informée que la ferme T-Mariz, le plus grand producteur de manioc du corridor de l'Est de l'Angola, produit chaque année 4 800 tonnes de ce tubercule, sur une superficie de 200 hectares. Malgré cette quantité, le directeur de l'exploitation agricole, José Mariz, a déclaré que la culture de cet aliment se fait encore manuellement, en raison du coût élevé d'acquisition du matériel de production.

Le manioc produit est vendu à une entreprise locale qui le transforme en farine, tandis que le surplus approvisionne les marchés informels des trois provinces de la région, à savoir Moxico, Lunda-Sul et Lunda-Norte. En plus du manioc, la ferme produit des haricots, du maïs, des patates douces, des légumes, et élève également du bétail, des porcs, des chèvres et de la volaille.

Le responsable s'est montré ouvert à l'expérience de la Zambie, en vue d'augmenter les niveaux de production, en tenant compte des connaissances et du fort potentiel de ce pays dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. L'exploitation agricole Terezinha, située au sud de Luena, se trouve à 80 kilomètres de cette ville et compte 1 000 hectares, où elle emploie 60 travailleurs.

La province de Moxico produit en moyenne annuellement plus d'un million de tonnes de manioc, tandis que l'Angola a un niveau de production supérieur à 11 millions de tonnes, ce qui en fait le cinquième producteur africain.