Angola: Le Président Lourenço optimiste quant à une résolution pacifique du conflit en RDC

Abidjan — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a exprimé ce jeudi son optimisme quant à une solution pacifique au conflit armé à l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

S'exprimant lors de la cérémonie de signature des accords de coopération entre l'Angola et la Côte d'Ivoire, il a réaffirmé que tôt ou tard, la solution définitive qui conduira à la paix en RDC sera trouvée. « Nous sommes déjà allés plus loin, mais aujourd'hui nous négocions au niveau ministériel pour que très bientôt les Présidents de la RDC, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame, parlent en personne de l'urgence de trouver une paix définitive dans cette région de la RDC», a informé le Chef de l'Etat.

Il a rappelé que la guerre n'est bonne pour personne et que les deux pays sont perdants, compte tenu de la situation actuelle, ainsi que toute la région des Grands Lacs qui est affectée par ce conflit. Selon le Président João Lourenço, le travail se poursuit dans le cadre du Processus de Luanda, et le constat est qu'au niveau des deux chefs d'État, il y a une prise de conscience qu'il n'y a pas de victoires militaires et que la seule voie est celle de la négociation pour résoudre ce conflit.

Il a déclaré qu'avec le soutien de l'Union africaine, qui suit de près cette situation, ainsi que des Nations Unies, on espère que la paix sera instaurée sur le territoire congolais. Le Chef de l'État angolais, qui effectue une visite officielle de deux jours en Côte d'Ivoire, joue un rôle central dans le processus de pacification à l'Est de la RDC, dont la situation a déjà affecté les relations entre la République Démocratique de Congo et le Rwanda, qui ont même échangé des accusations.

En tant que président en exercice de la Conférence Internationale de la Région des Grands Lacs (CIRGL), le Chef de l'État angolais déploie des efforts pour rechercher la stabilité et le développement de la région et du continent.