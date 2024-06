Angola: Cinquante patients abandonnés depuis des années à l'hôpital psychiatrique de Huíla

Lubango — Au moins 50 des 76 patients admis à l'hôpital psychiatrique de Huíla ont été abandonnés par leurs proches, dont certains sont perdus de vue depuis plus de 20 ans.

L'abandon des patients est une pratique à laquelle la direction de l'hôpital a été contrainte de faire face, car dans la plupart des cas, il n'y a aucun contact avec les parents, les numéros qu'ils ont laissés ne fonctionnant plus.

Les cas les plus anciens sont ceux d'un ancien militaire, Domingos Fernando "Mexicano", admis dans l'unité en 1999 pour des troubles mentaux et comportementaux dus à la consommation abusive d'alcool et d'autres drogues, de Fancisco Cambinda, arrivé en 2002, et de Veríssimo Nóbrega, l'année suivante, atteints de schizophrénie et que l'on appelle aujourd'hui les "locataires" de l'hôpital.

Deux autres cas concernent António Domingos Joaquim, admis à l'hôpital en 2007, et Simão Jamba, en 2008, tous deux diagnostiqués épileptiques. Un autre cas, identifié comme José Liquembe, a été admis en 2010 pour des troubles mentaux et comportementaux dus à la consommation d'alcool et d'autres drogues. Il s'agit de patients abandonnés, âgés de 19 à 60 ans, qui n'ont jamais reçu la visite de membres de leur famille depuis qu'ils sont dans cet hôpital.