Afrique Australe: Le Président de la République félicite le Mozambique à l'occasion de sa fête nationale

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a félicité le peuple mozambicain et le Gouvernement de ce pays lusophone à l'occasion de la célébration, mardi, du 49e anniversaire de l'indépendance, dans un message adressé à son homologue, Filipe Nyusi.

"Je suis heureux de constater, en cette date mémorable, les efforts déployés par le Gouvernement que vous dirigez, avec le soutien des citoyens mozambicains, pour harmoniser la vie interne de votre pays et promouvoir la concorde entre les Mozambicains", a écrit le Chef de l'État. Selon le document, João Lourenço a considéré la consolidation de la démocratie et le rétablissement de la pleine sécurité sur tout le territoire national et dans la région sud du continent en général, comme des acquis de ces dernières années.

Le Président de la République a profité de l'occasion pour réaffirmer l'intérêt de l'Angola à continuer à renforcer les liens d'amitié et de solidarité qui unissent les peuples angolais et mozambicain. À cette fin, il a préconisé la création de nouvelles opportunités de collaboration, susceptibles de favoriser la réalisation des aspirations de leurs citoyens respectifs au développement et au bien-être commun.

L'indépendance du Mozambique, territoire colonisé par l'empire portugais depuis la fin du XVe et le début du XVIe siècle, a été proclamée le 25 juin 1975. C'est le président du Front de libération du Mozambique (FRELIMO) de l'époque, Samora Machel, qui a proclamé l'indépendance de ce pays.