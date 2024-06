Angola: La doyenne des angolais fête ses 118 ans

Talatona — La femme la plus âgée d'Angola, Mariana André de Sousa, qui vit à Sapú, dans la municipalité de Kilamba Kiaxi, à Luanda, a célébré jeudi son 118ème anniversaire.

Matriarche d'une famille de 8 enfants et 36 petits-enfants, Mariana André de Sousa a franchi ce cap et a eu droit à une fête différente pour commémorer cette date, entourée de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et autres membres de sa famille. Née le 27 juin 1906 dans la municipalité de Banga, dans la province de Cuanza-Norte, elle a déclaré qu'atteindre l'âge de 118 ans est un privilège réservé à un petit nombre de personnes, qui emportent avec elles de nombreuses histoires de vie.

Elle a expliqué qu'il avait vu la vie défiler devant ses yeux comme un film, indiquant que la foi était le pilier qui soutenait son histoire et que la consommation d'aliments sains était le secret de sa longévité. Raimundo José, l'un des fils de la vieille dame, a déclaré comment il s'occupe de sa mère, en s'occupant de toutes les situations liées à la vie de la matriarche.

"C'est une forme d'amour, car nous devons la préserver. La fête représente l'unité de la famille, le désir d'être toujours ensemble et de célébrer la vie de maman de la meilleure façon possible", a-t-il souligné. Il décrit sa mère comme étant une personne simple, qui a toujours vécu à la campagne, dévouée pour sa famille, ses enfants et son mari, mais aussi une grande guerrière et une femme qui craint Dieu.

Atteindre l'âge de 118 ans avec une telle lucidité et une telle santé est une grâce exceptionnelle, a-t-il déclaré.