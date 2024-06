Afrique Australe: Muangala prône la construction de routes frontalières pour stimuler l'économie avec la Zambie

Luena — Le gouverneur provincial de Moxico, Ernesto Muangala, a réitéré jeudi, à Luena, l'engagement de l'Exécutif angolais à construire les routes Luena/Lumbala-Nguimbo/Cazombo jusqu'à la frontière avec la Zambie pour stimuler l'économie avec le pays voisin.

Il a évoqué la construction de la route Luena/Leua/Cameia/Luacano jusqu'à Luau, une municipalité frontalière, de la partie angolaise, du Corridor de Lobito, et de là la voie qui la relie à Cazombo, dont les travaux vont commencer très bientôt. Le gouverneur de Moxico s'exprimait à plus de 154 hommes d'affaires zambiens et angolais, lors de l'ouverture officielle du premier Forum d'Affaires Angola/Zambie, qui a débuté mercredi à Luena.

"C'est dans ce sens que je profite de ce forum pour inviter les hommes d'affaires à visiter et évaluer les opportunités d'investissement sur place, en mettant l'accent sur les visites de terrain et la foire d'échantillons", a-t-il déclaré.

Comme l'a dit Muangala, avec les installations en cours, on s'attend à ce que les hommes d'affaires établissent les partenariats nécessaires et innovants, qui tireront parti des relations économiques, ce qui augmentera le commerce et les investissements dans les segments de coopération identifiés pour le développement économique et social de la population.

Le responsable gouvernemental a reconnu qu'il y avait encore beaucoup à faire pour que les niveaux de commerce et d'investissement dans les deux sens soient efficaces. Il a annoncé qu'après le Forum, des accords de coopération et de jumelage de villes seront signés pour des vecteurs économiques permettant d'explorer les opportunités et les investissements, dans le commerce des biens et marchandises, dans l'agriculture et dans les infrastructures.

Dans le chapitre social du futur accord, il a souligné la probable facilité de mobilité des personnes, pour les segments de l'éducation, de la santé, du tourisme et des échanges culturels.