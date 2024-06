Afrique Centrale: Minusca - Le Congo renouvelle ses effectifs

Composée de 180 gendarmes et policiers dont 32 femmes, la 10e Unité de police constituée (UPC) de la République du Congo quitte le pays le 2 juillet prochain pour assurer la relève au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca), pour une durée de douze mois.

La cérémonie de prise de commandement couplée au transfert d'autorité de l'UPC s'est déroulée le 27 juin à l'Esplanade du stade de la Concorde de Kintélé, à Brazzaville, sous le patronage conjoint du ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, Raymond Zéphirin Mboulou, et du ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo. Ceci, après deux mois de stage de mise en condition opérationnelle. Ce stage dont l'enjeu majeur consistait à réunir les officiers, sous-officiers, femmes et hommes, ne se connaissant donc pas nécessairement, pour construire une unité solide par le biais d'une sélection progressive et d'une formation intense aux normes internationales des opérations de paix...

Ils ont été formés, entre autres, sur le cadre organisationnel et fonctionnel des Opérations de maintien de la paix (OMP) ; le théâtre d'opérations et l'environnement de vie et de travail ; le cadre d'action des unités de police en OMP. Les stagiaires ont été également édifiés sur les normes des droits de l'Homme et les règles d'engagement et comportement applicables au mandat de la Minusca ; les techniques appropriées pour le maintien et le rétablissement de l'ordre ainsi que la maîtrise de l'emploi des armes et matériels de dotation pour la mission.

%

Transférant l'autorité au commandant de police, le lieutenant-colonel Simon Massamouna qui a la charge de conduire la troupe, le ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, Raymond Zéphirin Mboulou, a rappelé le contexte dans lequel le Congo s'est engagé en République centrafricaine dans le cadre de la Minusca. Il s'est adressé à la troupe en ces termes : « Officiers, sous-officiers, membre de l'UPC, au début de votre mission, sachez désormais que vous êtes appelés à obéir aux Nations unies, conformément aux dispositions du mémorandum d'entente conclu avec notre pays le Congo.

C'est pourquoi, je voulais souligner à votre endroit, comme nous l'avons fait à celui de vos prédécesseurs, nos orientations essentielles en termes de règles de conduite, ainsi qu'il suit : premièrement, votre mission au sein de la Minusca exige des qualités humaines indéniables pour vous adapter à un environnement multidimensionnel et multiculturel ; le respect de la diversité et de la dignité humaine ; de la neutralité de vos opinions et de votre action est une règle... ».

Le ministre Raymond Zéphirin Mboulou a enfin instruit la troupe, avec la plus grande rigueur, sur le lien avec la hiérarchie nationale qui est indispensable pour permettre au pays de suivre l'évolution de sa mission et de l' appuyer dans les difficultés. L'obligation du compte rendu est une autre règle ; et troisièmement, la cohésion au sein de l'unité acquise au cours de la mise en condition doit rester une ligne directrice forte...