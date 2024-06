Congo-Brazzaville: Lutte contre le diabète - Les Brasseries du Congo prêtent main forte à MCPLC

Le don offert par les Brasseries du Congo (Brasco), le 27 juin, à « Marcher courir pour la cause (MCPLC) » va aider cette association à poursuivre son noble combat qui consiste à lutter contre le diabète, une maladie qui ruine les familles dans le même élan.

« C'est déjà fantastique ce que vous faites. Ce sont des efforts à louer », a commenté Georges Loembet, secrétaire général et coordinateur du site Brasco à Brazzaville avant d'accomplir le geste. MCPLC se distingue par la Traversée du Mayombe, dont le sujet de fond est la lutte contre le diabète et l'amélioration de la santé de la population. Pointe-Noire-Brazzaville à pied n'est que le mégaphone qui permet d'amplifier le message envers les pouvoirs publics, la population et tous ceux qui veulent que le monde se porte mieux.

C'est un combat que MCPLC ne gagne pas sans l'appui des partenaires. Brasco a réagi positivement à son cri du coeur. Le don offert est composé de trois appareils Accu-chek, des bandelettes et des insulines ... tout ce qu'il faut qui permettra d'assurer le dépistage et la prise en charge des malades. « Le geste vise à faire reculer la maladie parce que, dans nos sociétés, il y a de plus en plus de diabétiques par rapport au mode de vie. On reste partenaires. Les Brasseries du Congo sont engagées à vous soutenir parce que ce que vous faites est noble. Chacun de nous apporte la pierre à l'édifice », a indiqué le représentant de Brasco, lequel a pris l'engagement de marcher à la 5e édition.

%

Rodrigue Dinga a salué le geste fait par Brasco, précisant que le vrai défi après le dépistage consiste en la prise en charge des malades. « Ce que vous faites pour nous c'est beaucoup », a reconnu le président de MCPLC. Pour donner plus d'ampleur à sa politique d'être plus proche de la population, l'association murit déjà l'idée d'organiser en juillet-août une autre campagne dénommée « Un mois, un arrondissement à Brazzaville ». Au bout de neuf mois, tous les arrondissements de Brazzaville seront sensibilisés à la maladie.

Cette année, a-t-il précisé, l'association envisage avec ses partenaires de mettre en place un centre de santé et sport principalement à Madingou, chef-lieu du département de la Bouenza, orienté sur la sensibilisation et la prise en charge du diabète et des autres maladies non transmissibles pour accompagner les personnes dépistées et mener des actions de lutte pérenne.