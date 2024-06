Congo-Brazzaville: Parlement - Les préoccupations des jeunes présentées à l'Assemblée nationale

La délégation du Conseil consultatif de la jeunesse (CCJ), conduite par son secrétaire exécutif, Prince Michrist Kaba-Mboko, est allée le 27 juin faire part au président de la chambre basse du Parlement, Isidore Mvouba, des préoccupations des jeunes qui se résument, entre autres, en termes de chômage, d'adéquation formation-emploi, de non-paiement des bourses aux étudiants.

Après avoir sillonné onze des douze départements du pays, le CCJ a pu sélectionner un certain nombre de préoccupations des jeunes, surtout ceux de l'intérieur qui se plaignent de ce qu'ils n'auraient pas suffisamment d'opportunités à l'instar de leurs collègues se trouvant dans les grands centres. « Nous avons pensé que le moment était venu pour faire le point à mi-parcours au président de l'Assemblée nationale en plaidant la cause de certains jeunes qui veulent que tout ce qui est fait dans les grands centres comme Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et à Ouesso par exemple, touche aussi ceux des nôtres qui sont dans les différentes localités à l'intérieur », a expliqué Prince Michrist Kaba-Mboko à l'issue de l'audience.

S'agissant de 2024, dédiée à la jeunesse, la délégation du CCJ s'est dit rassurée d'autant que son plaidoyer consistant à solliciter du président de la République la rallonge de cette année commence à se faire entendre du fait qu'en une année, l'on ne peut pas tout faire. « Nous sommes rassurés que, une, deux ou trois années supplémentaires vont nous être accordées dans l'espoir de résorber l'épineuse problématique du chômage des jeunes, de l'adéquation formation-emploi », s'est réjoui le secrétaire exécutif du CCJ.

Le président de l'Assemblée nationale et la délégation du CCJ ont également évoqué les questions des bourses des étudiants et des quotas de recrutement des finalistes des écoles de formation à la Fonction publique. « Ces sujets ont occupé l'essentiel de nos préoccupations parce que, comme vous le savez, depuis quelque temps, les étudiants commencent à s'impatienter, mais nous pouvons leur dire que le président de l'Assemblée nationale était rassurant encore une fois, puisque des travaux en commissions sont engagés. Concernant les jeunes finalistes de nos écoles spécialisées, ils sont nombreux aujourd'hui qui ont terminé et qui normalement devraient déjà rejoindre les rangs de la Fonction publique », a déploré Prince Michrist Kaba-Mboko.

Interrogé sur ce que le CCJ attend du Parlement, il a rappelé que l'Assemblée nationale a un rôle que la Constitution lui confère, celui du contrôle de l'action gouvernementale. « Nous savons compter sur le président de l'Assemblée nationale qui, comme il sait le faire, a toujours été aux côtés des jeunes pour faire passer un certain nombre de messages, pour veiller à nos côtés pour que toutes les mesures qui sont prises le soient effectivement pour le bien-être et pour le bonheur de nombreux jeunes du Congo », a-t-il conclu.