Soudan: Nil Bleu fournit les besoins humanitaires aux États de Gezira et Sennar.

Damazin — Le gouverneur de la région du Nil Bleu et président du Comité suprême pour la coordination de l'action humanitaire et du développement dans la région Gen Ahmed O.Badi a donné ses directives pour fournir les éléments nécessaires pour l'adoption du Nil Bleu comme site pour les entrepôts stratégiques du Programme Alimentaire Mondial (PAM) afin de répondre aux besoins humanitaires des États fédérés d'Al-Gazira et de Sennar.

C'était lors de sa rencontre jeudi dans son bureau avec Dr Arafat Al-Sadiq le Commissaire de l'aide humanitaire accompagné d'une délégation du bureau du PAM dans la région.

Dr Arafat a expliqué que la délégation du PAM a présenté un rapport détaillé sur la couverture de plus de 95% de total des déplaces ciblés, ajoutant que le PAM a la volonté de mettre en oeuvre davantage d'interventions en distribuant un soutien en nature et en espèces à (28) mille personnes déplacées dans les prochains jours, en plus du stock stratégique de besoins humanitaires alloués aux États fédérés d'Al-Gezira et de Sennar.

Il a ajouté que la délégation a informé le Gouverneur des mesures en cours pour soutenir les rapatriés dans leurs différentes régions, ainsi que des interventions en faveur des (4000) bénéficiaires dans les gouvernorats de Qaisan, Karmuk, Pau et Tadamon au début de juillet prochain.