Afrique: Le Fonds mondial et Unitaid intensifient leur collaboration dans le but de faire progresser l'équité d'accès aux produits de santé

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (le Fonds mondial) et Unitaid ont signé un nouveau cadre de collaboration dans le but de faire progresser l'équité d'accès à des produits de santé et à des innovations de haute qualité et abordables dans les pays à revenu faible ou intermédiaire au cours des trois prochaines années.

« Pour que le sida, la tuberculose et le paludisme deviennent chose du passé, toutes les personnes doivent avoir un accès libre et équitable à la prévention, au dépistage et au traitement, a déclaré Peter Sands, directeur exécutif du Fonds mondial. La consolidation du partenariat avec Unitaid nous place dans une meilleure position pour relever les défis liés à la qualité, à l'approvisionnement, à la distribution et au prix des produits de santé, et pour offrir à toutes et à tous des produits dont la qualité est garantie.

Ensemble, nous continuerons de bâtir des systèmes de santé résilients face au climat, de stimuler l'innovation dans le domaine de la santé et d'encourager la fabrication régionale, pavant ainsi la voie vers un monde libéré de ces trois maladies. »

« Confrontés à des inégalités mondiales qui se creusent, les partenaires de la santé s'efforcent de trouver des moyens de tirer le maximum des fonds des donateurs pour atteindre le plus grand nombre de personnes possible, a affirmé Philippe Duneton, directeur exécutif d'Unitaid. Cela fait presque vingt ans que le Fonds mondial et Unitaid sont la preuve que l'on peut accomplir de grandes choses en travaillant ensemble.

%

Par cette nouvelle entente, nous nous engageons à multiplier nos efforts pour aider les pays à introduire à grande échelle des produits de santé innovants et économiques, à renforcer la fabrication et l'approvisionnement régionaux et à mettre en place des solutions de santé climato-intelligentes. »

Le partenariat entre le Fonds mondial et Unitaid fait partie intégrante de l'architecture de la santé mondiale. Chaque organisation joue un rôle stratégique et complémentaire pour influer sur les marchés mondiaux des produits de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Unitaid investit en amont pour accélérer le développement de produits de santé innovants et économiques, puis le Fonds mondial prend le relais pour porter leur production et leur distribution à grande échelle.

Grâce à cette complémentarité, les cibles de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme sont atteintes plus rapidement, et le rendement des investissements augmente [ télécharger en English ] - ce qui permet d'investir l'argent économisé ailleurs, pour sauver encore plus de vies.

Aux termes de la nouvelle entente, le Fonds mondial et Unitaid intensifieront leur collaboration dans le but d'identifier les produits de santé prometteurs en cours de développement et d'accélérer leur homologation, de conclure des accords avec les fournisseurs pour garantir les approvisionnements et un prix abordable pour les produits lors de leur mise sur le marché, et d'aider les pays à introduire de nouveaux produits et à créer une demande.

En ce qui concerne la tuberculose, le Fonds mondial et Unitaid uniront leurs forces pour aider les pays à se préparer à la mise en oeuvre à grande échelle de nouveaux outils de diagnostic. Il s'agira notamment d'élaborer des stratégies de création de la demande et de produire des projections de la demande pour les nouvelles catégories de diagnostics qui guideront d'éventuelles interventions d'orientation des marchés par Unitaid, le Fonds mondial et d'autres partenaires.

Au chapitre du paludisme, la menace grandissante de la résistance aux médicaments antipaludiques en Afrique subsaharienne est la priorité des deux organisations. En plus de s'attaquer aux facteurs contributifs de la résistance, les partenaires encouragent les pays à adopter des stratégies proactives et préventives, comme de multiples traitements de première intention et l'utilisation d'antipaludéens diversifiés pour atténuer la pression sélective des médicaments.

Les partenaires maintiendront leurs investissements conjoints dans les moustiquaires de nouvelle génération imprégnées d'insecticide à double action, une initiative couronnée de succès qui a déjà évité quelque 13 millions de cas de paludisme et plus de 24 000 décès dans 17 pays d'Afrique subsaharienne.

Unitaid et le Fonds mondial poursuivront leurs interventions conjointes d'orientation des marchés visant le VIH, les co-infections et les comorbidités prioritaires. Il s'agira notamment d'accélérer l'accès à des produits de prophylaxie préexposition du VIH à longue durée d'action, comme l'anneau vaginal de dapivirine et le cabotégravir injectable, ainsi que d'autres produits approchant la mise sur le marché.

Pour en savoir plus sur notre partenariat, veuillez consulter notre rapport intitulé Unitaid et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme [ télécharger en English | Français ] .